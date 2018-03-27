مصادر صحفية تؤكد اقتراب موعد رحيل طارق حامد عن الزمالك

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كشفت مصادر صحفية مصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر مارس الحالي أن النجم المصري طارق حامد متوسط ميدان المنتخب الوطني المصري ونادي الزمالك، بات على مشارف الرحيل بشكل رسمي عن صفوف نادي الزمالك في الصيف المقبل.

حيث أشارت المصادر إلى أن النجم المخضرم طارق حامد أخبر زملائه في معسكر المنتخب الوطني المصري المقام حالياً في دولة سويسرا أثناء فترة التوقف الدولي، أنه ينتظر العديد من العروض المغرية بعد نهاية مونديال روسيا المقبل تمهيداً لرحيله عن نادي الزمالك.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن النجم طارق حامد وضع شرطاً أساسياً في الآونة الأخيرة حينما جدد عقده مع نادي الزمالك، وهو أن يسمح له مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بالرحيل في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك في حالة وصل له عرضاً مناسباً من الناحية المادية سواء له أو لنادي الزمالك.

وعلى الرغم من أن النجم طارق حامد طارق يُعتبر من الركائز الأساسية في صفوف فريق الزمالك وتشكيلة الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق، إلا أن رغبة اللاعب المخضرم في الرحيل تبدو كبيرة للغاية، وخاصة من أجل خوض تجربة احترافية ربما قد تكون الأخيرة في مسيرته الرياضية.

ولعل الأمر الذي سوف يُعزز من حظوظ النجم طارق حامد في تلقي عروض مغرية، هو أنه سوف يُشارك بصفة أساسية مع المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل، وبالتالي سوف تكون أبواب القارة الأوروبية مفتوحة أمامه بنسبة مؤكدة.

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