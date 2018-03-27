تعرف على مكاسب الأهلي من مواجهة الفجيرة الإماراتي ودياً

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في عصر اليوم بدون العناصر الدولية مباراة ودية أمام مضيفه فريق الفجيرة الإماراتي، وذلك احتفالاً بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس النادي الإماراتي.

وعلى الرغم من أنها مجرد مباراة ودية لا أكثر من ذلك في فترة التوقف الدولي الحالية، إلا أن مكاسب هذه المباراة تُعد كبيرة للغاية للنادي الأهلي بشكل عام وللفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل خاص.

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ويُعتبر المكسب الأول من هذه المباراة الودية، هو تواجد الفرصة أمام الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي، وذلك من أجل إشراك كافة عناصر فريق الأهلي سواء الشباب أو حتى الجالسين بشكل دائم على مقاعد البدلاء.

أما المكسب الأكبر للنادي الأهلي من هذه المباراة، فهو حصول النادي الأهلي في الأيام القليلة القادمة على مبلغ 200 ألف دولار أي ما يُعادل تقريباً مبلغ 3 ونصف مليون جنيه مصري، وذلك نظير مشاركته في هذه المباراة الودية الاحتفالية.

ولعل ما سوف يجعل للمباراة أهمية كبرى، هو حضور النادي الأهلي ومشاركته فيها، وبالتالي سوف تكون مدرجات الملعب ممتلئة عن آخرها نظراً إلى الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها المارد الأحمر في الوطن العربي بأكمله، وإضافة لذلك أيضاً سوف يكون حاضراً النجم الأرجنتين السابق دييغو أرماندو مارادونا والذي يتولى حالياً منصب المدير الفني لفريق الفجيرة.

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