بشكتاش ينضم للصراع مع غلطة سراي سعياً لضم تريزيجيه الصيف المقبل

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ذكرت تقارير صحفية تركية في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الإثنين الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر مارس الحالي أن نادي بشكتاش التركي، قد انضم إلى الصراع مع غريمه التقليدي نادي غلطة سراي سعياً للتعاقد مع النجم المصري محمود حسن تريزيجيه في الصيف المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن إدارة نادي بشكتاش سوف تدخل في مفاوضات مكثفة مع إدارة نادي أندرلخت البلجيكي في الفترة القادمة، وذلك من أجل محاولة التوصل إلى اتفاق يقضي بضم اللاعب مباشرة عقب نهاية الموسم الحالي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن إدارة نادي أندرلخت وضعت شرطاً أساسياً مقابل التخلي عن النجم المصري محمود حسن تريزيجيه في الصيف القادم، وهو الحصول على مبلغ 5 مليون يورو من أي نادي يرغب في التعاقد معه.

ويأتي ذلك في ظل التألق والمستوى الملفت للغاية الذي قدمه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة أثناء فترة إعارته إلى نادي قاسم باشا التركي.

ومن المؤكد أن إدارة نادي أندرلخت لن تحسم الصفقة في الفترة المقبلة، وخاصة وأن النجم المصري محمود حسن تريزيجيه سوف يُشارك مع المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل، مما سوف يفتح الباب أمامه وأمام إدارة ناديه من أجل تلقي المزيد من العروض المغرية للغاية للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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