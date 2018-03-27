موعد مباراة الأهلي والفجيرة الودية اليوم الثلاثاء 27/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي والفجيرة الودية، يستقبل فريق الفجيرة الإماراتي نظيره فريق الأهلي المصري اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر مارس الحالي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار مباراة ودية تأتي احتفالاً بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس نادي الفجيرة الإماراتي.

موعد مباراة الأهلي والفجيرة

ستُقام مباراة الأهلي والفجيرة اليوم الثلاثاء على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في تمام الساعة 15:40 عصراً بتوقيت القاهرة والساعة 16:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 17:40 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفجيرة

ستكون مباراة الأهلي والفجيرة منقولة بشكل حصري عبر شاشة قناة النادي الأهلي على القمر الصناعي نايل سات، كما ستكون مباراة الأهلي والفجيرة منقولة أيضاً عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات.

قائمة الأهلي في مباراته أمام الفجيرة

حسام غالي / محمد نجيب / صبري رحيل / باسم علي / محمد هاني / عمرو السولية / ميدو جابر / أحمد حمودي / علي لطفي / هشام محمد / إسلام محارب / رمضان مصطفى / محمد شريف / كريم يحيى / محمود الجزار

تشكيلة فريق الأهلي المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: باسم علي / محمد هاني / محمد نجيب / صبري رحيل

خط الوسط: حسام غالي / عمرو السولية / ميدو جابر / إسلام محارب / أحمد حمودي

خط الهجوم: محمد شريف

المدرب: المصري حسام البدري

نتائج أخر 5 مباريات لفريق الأهلي الموسم الحالي

الأهلي 1/2 الإنتاج الحربي / الدوري المصري الممتاز

الداخلية 3/0 الأهلي / الدوري المصري الممتاز

الأهلي 0/4 مونانا الغابوني / دوري أبطال أفريقيا

إنبي 1/0 الأهلي / الدوري المصري الممتاز

مونانا الغابوني 3/1 الأهلي / دوري أبطال أفريقيا

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