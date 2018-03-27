كوبر يستقر على إراحة محمد صلاح في المباراة الودية اليوم أمام اليونان

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كشفت صحيفة “الأهرام سبورت” المصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر مارس الحالي أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم، قد استقر على عدم إشراك النجم محمد صلاح في المباراة الودية اليوم للمنتخب المصري أمام نظيره منتخب اليونان.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر يرغب في تجربة لاعب جديد في مركز النجم محمد صلاح، وذلك من أجل إيجاد البديل المناسب في حالة غاب النجم محمد صلاح لأي سبب عن صفوف المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر سوف يدفع بالنجم محمد صلاح كلاعب بديل في المباراة الودية أمام منتخب اليونان، وذلك في حالة كانت النتيجة ليست في مصلحة المنتخب الوطني المصري.

ويخوض المنتخب الوطني المصري في مساء اليوم الثلاثاء مباراته الودية الثانية أمام منتخب اليونان تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا، علماً بأن المنتخب الوطني المصري قد تعرض إلى الخسارة في مباراته الودية الأولى على يد نظيره منتخب البرتغال بهدفين مقابل هدف واحد.

وكان المنتخب المصري متقدماً في النتيجة على المنتخب البرتغالي بهدف نظيف سجله النجم محمد صلاح، قبل أن يقوم المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر باستبداله قبل عشر دقائق من نهاية المباراة، وعلى إثر ذلك فقد المنتخب المصري شخصيته وتلقى هدفين قاتلين في ظرف أربعة دقائق قبل النهاية من توقيع الدون كريستيانو رونالدو.

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