ميدو يؤكد أهمية مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية

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أكد الكابتن أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك سابقاً ومحلل قناة أون سبورت حالياً بالتأكيد اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر مارس الحالي على أهمية مشاركة الشعب المصري في عملية الانتخابات الرئاسية التي بدأت منذ يوم أمس الإثنين وتستمر حتى يوم غداً الأربعاء.

حيث قام الكابتن أحمد حسام ميدو بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “أرى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية ليس لها علاقة بنجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات، لأن نجاحه إن شاء الله أكيد مضمون، ولكنها رسالة لأخواتنا المقاتلين في سيناء بأننا ندعمهم ونقدر ما يفعلوه من أجلنا في حربهم المجيدة على الإرهاب، انزل، احشد، مصر تناديك”.

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وقد بدأت الانتخابات الرئاسية داخل جمهورية مصر العربية منذ التاسعة صباحاً في يوم أمس الإثنين، على أن تستمر حتى نهاية يوم غداً الأربعاء وتحديداً في تمام الساعة السابعة أو الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة تقريباً.

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