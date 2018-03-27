تعرف على تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام منتخب اليونان اليوم

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اختتم المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم تحضيراته في يوم أمس الإثنين الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر مارس الحالي، وذلك استعداداً لملاقاة نظيره منتخب اليونان في مساء اليوم الثلاثاء في مباراة دولية ودية تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري بإجراء العديد من التعديلات على تشكيلة المنتخب المصري في هذه المباراة، وذلك من أجل إراحة بعض العناصر الأساسية وأيضاً من أجل إعطاء الفرصة للجميع للمشاركة مع المنتخب الوطني قبل موعد انطلاقة مونديال روسيا المقبل.

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ولعل أبرز الأسماء التي سوف يتم اراحتها في مباراة اليوم أمام منتخب اليونان، هو النجم محمد صلاح والذي يصعب إيجاد البديل المناسب له في حالة غيابه، وإضافة إلى ذلك أيضاً سوف يتم إراحة النجم الواعد محمد الشناوي حارس المرمى، علماً بأن مركز حراسة المرمى يُعتبر المركز الوحيد الذي توجد عليه منافسة في غاية الشراسة بين أكثر من حارس مرمى صاحب كفاءة عالية.

تشكيل منتخب مصر المتوقع في مباراة اليوم أمام منتخب اليونان

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر / سعد الدين سمير / علي جبر / أيمن أشرف

خط الوسط: حسام عاشور / سام مرسي / مؤمن زكريا / محمود عبد الرازق شيكابالا / رمضان صبحي

خط الهجوم: مروان محسن

المدرب: الأرجنتيني هيكتور كوبر

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