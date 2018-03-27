الزمالك يواصل تحضيراته اليوم استعداداً للقمة أمام الإسماعيلي

Advertisements

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر مارس الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن إيهاب جلال، وذلك من أجل الاستعداد لمباراة القمة التي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق الإسماعيلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعلى الرغم من أن هذه الفترة تُعد فترة توقف دولي، إلا أن فريق الزمالك لم يتأثر بذلك على الإطلاق بعكس النادي الأهلي على سبيل المثال، حيث لم يتم استدعاء سوى كلاً من الثنائي طارق حامد وأحمد الشناوي فقط من صفوف نادي الزمالك من أجل المشاركة في معسكر المنتخب الوطني المصري.

Advertisements

وعلى هامش مران فريق الزمالك اليوم في مقر النادي بميت عقبة، يخوض الفارس الأبيض مباراتين في إطار ودي أمام كلاً من نادي سبورتينغ كاسيل الطنطاوي إضافة إلى نادي الشمس، على أن تُقام المباراة الأولى في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، بينما تُقام المباراة الثانية في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة التي سوف تحسم الصراع على المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بين فريق الزمالك وبين مضيفه فريق الإسماعيلي في اليوم الثاني من مطلع شهر إبريل المقبل على ملعب الإسماعيلية، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثلاثون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

إقرأ أيضاً: تعرف على تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام منتخب اليونان اليوم