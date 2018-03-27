المقاصة يؤكد عدم وجود أي عروض رسمية لنجومُه الأفارقة

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر مارس الحالي أن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة قد نفى نهائياً وجود أي عرض رسمي وصل للنادي الفيومي في الآونة الأخيرة، وذلك من أجل التعاقد مع أي نجم من النجوم الأفارقة الثلاثة المتواجدين في صفوفه في الصيف المقبل.
حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة لم يتلقى أي عرض رسمي مثلما تحدثت بعض وسائل الإعلام والصحف المصرية في الفترة الماضية، وذلك من أجل التعاقد مع أحد نجومه الأفارقة وهم جون أنطوي إضافة إلى إيريك تراوري وأيضاً باولون فوافي.
كما أضافت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة لن يُمانع على الإطلاق رحيل أي نجم من نجومه الأفارقة خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، ولكن ذلك لن يحدث إلا مقابل شرط واحد فقط وهو تلقي النادي الفيومي عرضاً مناسباً من الناحية المادية سواء بالنسبة له أو بالنسبة إلى اللاعب نفسه.
وتأتي هذه الأنباء في ظل العديد من الشائعات التي تحدثت في الآونة الأخيرة عن اقتراب نادي الزمالك من التعاقد مع المهاجم الغاني جون أنطوي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة، وذلك من أجل تعويض رحيل المهاجم الغاني نانا بوكو.
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