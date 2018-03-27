نجم الأهلي أجايي يحتفل بتواجده في معسكر منتخب نيجيريا استعداداً للمونديال

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احتفل النيجيري جونيور أجايي نجم النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر مارس الحالي بتواجده في معسكر منتخب بلاده نيجيريا لأول مرة في مسيرته الرياضية، وذلك من أجل الاستعداد للمشاركة في مونديال روسيا المقبل.

حيث استغل النجم النيجيري جونيور أجايي تواجده في معسكر منتخب بلاده نيجيريا، ليقوم بالتقاط صورة تذكارية له رفقة بعض زملائه في المنتخب النيجيري، والذي يأتي في مقدمتهم النجم المخضرم أحمد موسى.

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ويختتم المنتخب النيجيري معسكره في فترة التوقف الدولي الحالية من خلال مواجهة نظيره منتخب صربيا في العاصمة الإنجليزية لندن في إطار مباراة دولية ودية، علماً بأن المنتخب النيجيري كان قد حقق فوزاً هاماً للغاية في مباراته الدولية الودية الماضية على حساب نظيره منتخب بولندا بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ويتواجد منتخب نيجيريا في المجموعة الرابعة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب الأرجنتين، إضافة إلى منتخب أيسلندا وأيضاً منتخب كرواتيا، مما يؤكد بدوره على صعوبة مهمته كثيراً في المونديال المقبل.

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