الإصابة تقترب من حرمان ميسي من المشاركة في ودية الأرجنتين وإسبانيا

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كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر مارس الحالي عن إحتمالية عدم مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع منتخب بلاده الأرجنتين، وذلك في المباراة الدولية الودية التي سوف تجمع بينه وبين مضيفه منتخب إسبانيا في مساء اليوم.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن النجم الأرجنتين ليونيل ميسي عاد لكي يشعر من جديد ببعض الألم في مساء يوم أمس الإثنين في فندق اقامة منتخب الأرجنتين في العاصمة الإسبانية مدريد، مما جعل أمر مشاركته في المباراة الودية أمام منتخب إسبانيا أمر غير معلوم على الإطلاق حتى هذه اللحظة.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد شارك في التدريبات الجماعية رفقة زملائه في المنتخب الأرجنتيني بشكل طبيعي للغاية في اليومين الماضيين، إلا أن الإصابة من الممكن أن تحرمه مرة أخرى من المشاركة مع منتخب بلاده.

ولا شك أن الجهاز الطبي لمنتخب الأرجنتين سوف يخشى من تعرض النجم ليونيل ميسي إلى إصابة أكبر من التي يُعاني منها في الوقت الحالي، وبالتالي من المتوقع أن تتم اراحته بنسبة كبيرة للغاية في مباراة اليوم.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد خاض أولى مبارياته الودية في فترة التوقف الدولي الحالية في يوم الجمعة الماضي، وذلك حينما فاز على حساب نظيره منتخب إيطاليا بهدفين مقابل لا شئ على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، قبل أن يختتم معسكره الحالي حينما يحل ضيفاً على نظيره منتخب إسبانيا على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

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