رئيس الفجيرة: الأهلي أكبر نادي في الوطن العربي ودعوة الخطيب شرف لنا

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تحدث الإماراتي ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة الفجيرة الإماراتي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر مارس الحالي عن المباراة الودية، التي سوف تجمع بين فريق الفجيرة الإماراتي وبين ضيفه فريق الأهلي المصري على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة احتفالاً بمرور 50 عاماً على تأسيس النادي الإماراتي.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الثلاثاء، أكد ناصر اليماحي أن اختيار النادي الأهلي من أجل المشاركة في هذه الاحتفالية، جاءت نظراً لأن النادي الأهلي يُعتبر أكبر نادي على مستوى الوطن العربي بأكمله مما سوف يُساهم في حضور الجماهير بغزارة إلى المدرجات.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد ناصر اليماحي على أن دعوة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لحضور المباراة تُعتبر شرف لنادي الفجيرة وأيضاً لدولة الإمارات العربية المتحدة بأكملها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن نادي الفجيرة أرسل الدعوة إلى الكابتن محمود الخطيب بعدما علم بتواجده في دولة الإمارات من أجل تلقي العلاج.

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