الأهلي يُفسد احتفالية الفجيرة الإماراتي ويتغلب عليه برباعية ودياً

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حقق فريق الأهلي الفوز خارج أرضه على حساب مضيفه فريق الفجيرة الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر مارس الحالي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الأهلي في المباراة كلاً من إسلام محارب في الدقيقة السابعة عشر والدقيقة الحادية والستين والدقيقة التاسعة والستين، إضافة إلى النجم حسام غالي في الدقيقة الرابعة والخمسين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق الفجيرة دانيلو كاراندو في الدقيقة الثالثة والستين.

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وجاءت هذه المباراة الودية بين الطرفين في إطار إحتفالية يُنظمها نادي الفجيرة الإماراتي، وذلك بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس النادي الإماراتي العريق.

تشكيلة فريق الأهلي الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: باسم علي / محمد هاني / محمد نجيب / صبري رحيل

خط الوسط: حسام غالي / عمرو السولية / هشام محمد / إسلام محارب / أحمد حمودي

خط الهجوم: ميدو جابر

المدرب: المصري حسام البدري

ملخص مباراة الأهلي والفجيرة

في شوط المباراة الأول وعلى الرغم من الغيابات العديدة في صفوف فريق الأهلي، إلا أن المارد الأحمر حاول أن يُسيطر على المباراة ويضغط على مضيفه منذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء، وذلك في إطار سعيه لتسجيل الأهداف من أجل إسعاد جماهيره الغفيرة الحاضرة في المدرجات.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق الفجيرة تمكن من افتتاح التسجيل وسط غفلة من دفاع فريق الأهلي وذلك عبر اللاعب أحمد خميس، ولكن الحكم سرعان ما ألغى الهدف بداعي التسلل حارماً أصحاب الأرض من أولى الأهداف.

وفي الدقيقة الرابعة عشر سنحت أمام فريق الفجيرة فرصة مثالية من أجل تسجيل أولى الأهداف، وذلك حينما انفرد الظهير الأيسر وليد بحارس المرمى علي لطفي إلا أن الأخير تألق وتصدى للكرة بنجاح وأنقذ مرمى فريقه.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط جاء رد فريق الأهلي بشكل قوي للغاية، وذلك حينما تمكن المارد الأحمر من تسجيل الهدف الأول له في المباراة وذلك عبر اللاعب إسلام محارب وسط فرحة عارمة من طرف جماهير القلعة الحمراء.

وفي الدقيقة السادسة والعشرين كاد فريق الأهلي يُضيف هدفه الثاني في المباراة، وذلك حينما سدد اللاعب ميدو جابر كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، إلا أن الكرة اصطدمت بالقائم الأيمن لحارس المرمى ماجد ناصر ولم تدخل إلى الشباك.

وفي بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء هدأ إيقاع اللعب نوعاً ما من الجانبين مع زيادة الالتحامات البدنية بالرغم من كونها مباراة ودية، ليستمر ذلك السيناريو حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط على وقع تقدم فريق الأهلي بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني دخل فريق الفجيرة عازماً على تدارك تأخره في النتيجة قبل فوات الأوان، وفي الدقيقة السابعة والأربعين سدد النجم الإماراتي عمر عبد الرحمن كرة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن القائم الأيمن لحارس المرمى علي لطفي تصدى للكرة وحرم فريق الفجيرة من تعديل النتيجة.

أما رد فريق الأهلي فقد جاء قوياً للغاية أيضاً، وذلك حينما تمكن من تسجيل الهدف الثاني له في المباراة وهذه المرة في الدقيقة الرابعة والخمسين عبر النجم المخضرم حسام غالي بطريقة أكثر من رائعة بعدما سدد كرة مقصية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الحادية والستين حاول الكابتن حسام البدري أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه الهجومي بحثاً عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل إسعاد جماهير النادي الأهلي، وذلك من خلال إشراك اللاعب محمد شريف بدلاً من أحمد حمودي.

وبعد إجراء التبديل مباشرة أي في الدقيقة ذاتها نجح فريق الأهلي في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل له إسلام محارب الهدف الثالث، وفي الدقيقة الثالثة والستين تمكن فريق الفجيرة من تقليص الفارق وذلك حينما سجل له البديل دانيلو كاراندو الهدف الأول مُبقياً على آمال فريقه في المباراة.

ولكن فريق الأهلي حسم الأمور نهائياً في الدقيقة التاسعة والستين، وذلك حينما سجل له النجم إسلام محارب الهدف الرابع والثالث الشخصي له في المباراة وسط حالة من الحسرة من طرف الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا المدير الفني لفريق الفجيرة.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة هدأ إيقاع اللعب كثيراً من الطرفين، ليستمر ذلك السيناريو حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن فوز فريق الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في تجربة ودية من شأنها أن تُفيد المارد الأحمر كثيراً في الفترة القادمة.

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