تعرف على نتائج جميع المباريات الدولية الودية في يوم الثلاثاء 27/3/2018

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شهد يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر مارس الحالي إقامة العديد من المباريات الدولية الودية بين العديد من المنتخبات، وذلك في إطار تحضيرات المنتخبات من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل بعد شهرين ونصف من الآن.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم نتائج أبرز هذه المباريات الودية الدولية، إضافة إلى استعراض كامل للأهداف في جميع هذه المباريات، علماً بأن فترة التوقف الدولي القادمة سوف تكون في منتصف شهر مايو المقبل أي قبل موعد انطلاقة مونديال روسيا تقريباً بشهر واحد فقط.

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مباراة مصر واليونان

تعرض المنتخب الوطني المصري إلى خسارة جديدة ودياً وهذه المرة بهدف وحيد مقابل لا شئ على يد نظيره منتخب اليونان في المباراة التي جمعت بينهما على أرض دولة سويسرا، علماً بأن الهدف الوحيد لمنتخب اليونان قد سجله اللاعب نيكولاس في الدقيقة التاسعة والعشرين.

مباراة السعودية وبلجيكا

تعرض المنتخب السعودي إلى خسارة مذلة على يد مضيفه منتخب بلجيكا بأربعة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بين الطرفين في العاصمة البلجيكية بروكسل، علماً بأن أهداف منتخب بلجيكا قد سجلها كلاً من روميلو لوكاكو في الدقيقة الثالثة عشر والدقيقة التاسعة والثلاثين، إضافة إلى ميتشي باتشواي في الدقيقة السابعة والسبعين وأيضاً كيفن دي بروين في الدقيقة الثامنة والسبعين.

مباراة فرنسا وروسيا

حقق منتخب فرنسا الفوز على حساب مضيفه منتخب روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بين الطرفين على ملعب زينيت على الأراضي الروسية، علماً بأن أهداف منتخب فرنسا قد سجلها كلاً من كيليان مبابي في الدقيقة الأربعين والدقيقة الثالثة والثمانين، إضافة إلى بول بوغبا في الدقيقة التاسعة والأربعين، فيما سجل فيودور سمولوف الهدف الوحيد لمصلحة منتخب روسيا في الدقيقة الثامنة والستين.

مباراة تونس وكوستاريكا

حقق المنتخب التونسي فوزاً هاماً على حساب نظيره منتخب كوستاريكا بهدف وحيد مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أليانز ريفييرا في جنوب فرنسا، علماً بأن الهدف الوحيد للمنتخب التونسي قد سجله وهبي الخزري في الدقيقة السادسة والثلاثين.

مباراة ألمانيا والبرازيل

حقق منتخب البرازيل الفوز على حساب مضيفه منتخب ألمانيا بهدف وحيد مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين، علماً بأن الهدف الوحيد لمصلحة المنتخب البرازيلي قد سجله جابرييل جيسوس في الدقيقة السابعة والثلاثين.

مباراة إسبانيا والأرجنتين

حقق منتخب إسبانيا فوزاً كاسحاً على حساب ضيفه منتخب الأرجنتين بستة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقد نجح في تسجيل أهداف منتخب إسبانيا في المباراة كلاً من دييغو كوستا في الدقيقة الثانية عشر، إضافة إلى إيسكو في الدقيقة السابعة والعشرين والدقيقة الثانية والخمسين والدقيقة الرابعة والسبعين، وأيضاً تياغو ألكانتارا في الدقيقة الخامسة والخمسين وإياغو أسباس في الدقيقة الثالثة والسبعين.

مباراة إنجلترا وإيطاليا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله القمة بين منتخب إنجلترا وبين ضيفه منتخب إيطاليا في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، علماً بأن جيمي فاردي سجل أولاً لمصلحة المنتخب الإنجليزي في الدقيقة السادسة والعشرين، إلا أن المنتخب الإيطالي تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة السابعة والثمانين عبر لورينزو إنسيني من ركلة جزاء.