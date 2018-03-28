عصام عبد الفتاح يكشف عن مكاسب معسكر المنتخب الوطني في سويسرا

Advertisements

كشف الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب الوطني المصري في دولة سويسرا في مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر مارس عن المكاسب التي نالها المنتخب الوطني من معسكر سويسرا.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في برنامج “اكسترا تايم” المذاع عبر شاشة قناة اكسترا نيوز، أكد الكابتن عصام عبد الفتاح أن المنتخب الوطني المصري استفاد كثيراً من المعسكر الخارجي في دولة سويسرا، وذلك على الرغم من أنه قد تعرض للخسارة في مباراتين على التوالي.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن عصام عبد الفتاح إلى أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني قد أرض الجميع في معسكر سويسرا، وذلك من خلال منح الفرصة إلى كافة العناصر للمشاركة في المباريات الودية وهو الأمر ذاته الذي كان يتعرض بسببه إلى الانتقادات اللاذعة في الآونة الأخيرة.

أما عن تأثير غياب كلاً من الثنائي محمد صلاح وعبد الله السعيد أمام منتخب اليونان، فقد أكد الكابتن عصام عبد الفتاح أنه لا يوجد أي منتخب في العالم يعتمد على لاعب واحد فقط نظراً لكونها لعبة جماعية بالرغم من القيمة الكبيرة لكلاً من الثنائي.

وفي ختام تصريحاته شدد الكابتن عصام عبد الفتاح على أن المعسكر الختامي قبل انطلاقة المونديال مباشرة، لن يكون هناك فيه فرصة لتجربة أي لاعب آخر مع المنتخب الوطني حتى لو كانت هناك انتقادات للجهاز الفني للمنتخب المصري.

إقرأ أيضاً: تعرف على نتائج جميع المباريات الدولية الودية في يوم الثلاثاء 27/3/2018