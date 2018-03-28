أبو ريدة يؤكد استفادة المنتخب الوطني من معسكر سويسرا رغم الخسارة في مباراتين

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قام المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بالتعليق في مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر مارس الحالي على معسكر المنتخب الوطني المصري الذي تم إقامته في دولة سويسرا تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

حيث نشر المهندس هاني أبو ريدة تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “تجربة مفيدة لمنتخبنا الوطني نحو الاستعداد لنهائيات كأس العالم روسيا 2018”.

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وخاض المنتخب الوطني المصري مباراتين في إطار ودي خلال معسكر سويسرا، حيث تعرض إلى الخسارة في المباراة الأولى على يد نظيره منتخب البرتغال بهدفين مقابل هدف واحد، كما تعرض إلى الخسارة أيضاً ولكن هذه المرة على يد نظيره منتخب اليونان بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ومن المقرر أن يُقام المعسكر الختامي للمنتخب الوطني المصري عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة أي في منتصف شهر مايو المقبل، وذلك قبل حوالي ثلاثة أسابيع من موعد انطلاقة مونديال روسيا، علماً بأن المباراة الافتتاحية للمنتخب المصري في المونديال سوف تكون أمام خصم عنيد وفي غاية الصعوبة وهو منتخب الأوروغواي صاحب الحضور الدائم في المونديال.

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