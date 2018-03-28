تركي آل الشيخ ينتقد المنتخب السعودي بشدة بعد الخسارة أمام بلجيكا

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قام المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية بتوجيه انتقادات حادة إلى المنتخب السعودي في مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر مارس الحالي، وذلك على إثر الخسارة القاسية التي تعرض لها الأخضر السعودي ودياً على نظيره منتخب بلجيكا بأربعة أهداف مقابل لا شئ.

ومنذ بداية مشوار المنتخب السعودي تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل، لم يعرف الأخضر السعودي سوى طعم الخيبات والهزائم أو التعادلات، مما جعل حالة من القلق تنتاب الشارع السعودي بأكمله قبل شهرين ونصف فقط تقريباً على موعد انطلاقة مونديال روسيا المقبل.

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وقام المستشار تركي آل الشيخ بنشر العديد من التغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “مستوى سيء، لازم نحصل على رأس حربة”، “عبدالله الحمدان، على صغر سنه أفضل من مستوى السهلاوي الحالي”.

كما أضاف أيضاً: “مو معقول ما عندنا محور صريح”، “لازم نعرف حجمنا، لسنا جيل ماجد والهريفي وسعيد وسامي ومسعد وجميل” ، اجرب شاب، ولا اتحمل السهلاوي يوطي الكرة”، “أجل طموحنا دور الثمانية، معصي، وهذا المستوى والروح”.

وإضافة إلى ذلك كتب أيضاً: “للأسف نحن أبطال في البلي ستيشن، العيب مو في بزي”، “شكلنا مطولين منتخب أبو نقطة”، بينما اختتم المستشار تركي آل الشيخ تغريداته قائلاً: “الخطة، شتت، ضيع وقت، طلع اوتات، ركز على كرة ثابتة، وورني أحد الآن يقول رجعو لعيبة المنتخب، ذول يبيلهم معسكر شهور، بعضهم لازم نبدأ من أ ب”.

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