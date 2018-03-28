هاني رمزي يُهاجم كوبر بعد الخسارة أمام اليونان

Advertisements

قام الكابتن هاني رمزي المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي الوطني المصري بمُهاجمة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم في مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر مارس الحالي، وذلك عقب الخسارة على يد منتخب اليونان ودياً بهدف دون مقابل.

فمن خلال تصريحات صحفية له في مساء يوم أمس الثلاثاء، أكد الكابتن هاني رمزي أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر أخطأ حينما قام باستدعاء عدد كبير من اللاعبين الجدد إلى صفوف المنتخب الوطني المصري في هذه الفترة الحاسمة قبل موعد انطلاقة مونديال روسيا المقبل.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن هاني رمزي إلى أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر ظلم كل اللاعبين الجديد، وفي الوقت ذاته أيضاً ساهم في ظهور المنتخب الوطني المصري بشكل غير مسنجم على الإطلاق أمام منتخب اليونان.

كما أضاف أيضاً في تصريحاته أن حالة من القلق الآن باتت تنتاب الشارع المصري بأكمله قبل المونديال، وخاصة بسبب مستوى البدائل الذي بات لا يعلمه أحد في حالة غياب مثلاً محمد صلاح أو عبد الله السعيد.

إقرأ أيضاً: تركي آل الشيخ ينتقد المنتخب السعودي بشدة بعد الخسارة أمام بلجيكا