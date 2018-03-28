رضا عبد العال يُطالب بضم نجم الأهلي لمنتخب مصر بدلاً من عبد الله السعيد

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طالب الكابتن رضا عبد العال النجم السابق لكلاً من النادي الأهلي ونادي الزمالك في مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر مارس الحالي بضرورة ضم نجم النادي الأهلي إلى صفوف المنتخب الوطني المصري بدلاً من عبد الله السعيد في مونديال روسيا المقبل.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في مساء يوم أمس الثلاثاء، طالب الكابتن رضا عبد العال بضرورة ضم النجم صالح جمعة لاعب النادي الأهلي والمعار حالياً لنادي الفيصلي السعودي إلى قائمة المنتخب الوطني المصري في الفترة المقبلة بدلاً من النجم عبد الله السعيد.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن رضا عبد العال على أن النجم صالح جمعة يُعتبر أفضل في الوقت الحالي بكثير من النجم عبد الله السعيد، وخاصة في ظل إمكانياته الفنية العالية التي تؤهله لتغيير أداء المنتخب الوطني المصري في أي مباراة.

كما أشار أيضاً في تصريحاته إلى أنه من المفترض أن يقوم الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر بمنح الفرصة الكاملة للنجم صالح جمعة في الفترة القادمة قبل موعد انطلاقة مونديال روسيا مثلما فعل مع بقية اللاعبين.

وتأتي هذه التصريحات من جانب الكابتن رضا عبد العال عقب الخسارة التي تعرض لها المنتخب الوطني المصري في مساء يوم أمس الثلاثاء، والتي جاءت على يد نظيره منتخب اليونان بهدف وحيد مقابل لا شئ.

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