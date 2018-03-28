هازارد يُعزز من حظوظ محمد صلاح في الانتقال إلى ريال مدريد

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عزز البلجيكي إيدين هازارد نجم نادي تشيلسي الإنجليزي في مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر مارس الحالي من حظوظ الفرعون المصري محمد صلاح في الانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في مساء يوم أمس الثلاثاء وتحديداً لشبكة “RTBF” البلجيكية، أكد النجم البلجيكي إيدين هازارد أنه سعيد للغاية في الوقت الحالي رفقة ناديه تشيلسي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لا ينوي الرحيل تماماً عن صفوفه وخاصة في ظل امتلاكه عقداً مع النادي اللندني ينتهي بعد عامين من الآن.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد النجم البلجيكي إيدين هازارد على أن كامل تركيزه في الوقت الراهن منصباً على ناديه تشيلسي من أجل إنهاء الموسم الحالي بأفضل طريقة ممكنة، إضافة إلى منتخب بلاده بلجيكا من أجل الظهور بمستوى مميز للغاية في مونديال روسيا المقبل.

وعلى إثر هذه التصريحات يبدو أن الباب قد تم إغلاقه في وجه نادي ريال مدريد، والذي سوف يكون مضطراً الآن للبحث عن البديل المناسب أي الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي.

ومن جانبها كانت شبكة قنوات سكاي سبورت قد أكدت في الآونة الأخيرة أن الخيار الأول للنادي الملكي في الميركاتو الصيفي المقبل، سوف يكون هو النجم البلجيكي إيدين هازارد، وفي حالة فشل التعاقد معه سوف يتم الدخول مباشرة في مفاوضات من أجل ضم الفرعون المصري محمد صلاح.

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