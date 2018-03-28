الأهلي يُقرر عقد جلسة خاصة مع إكرامى لمعرفة حقيقة رحيله للزمالك

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر مارس الحالي أن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قد قرر عقد جلسة خاصة مع النجم شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم في الأيام القليلة القادمة.

حيث أشارت التقارير إلى أن الكابتن محمود الخطيب ينوي الاستفسار من النجم شريف إكرامي عن الأنباء التي تم تداولها بقوة في مختلف وسائل الإعلام والصحف المصرية في الآونة الأخيرة، وذلك حول اقتراب رحيله إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الكابتن محمود الخطيب سوف يُحاول إقناع النجم شريف إكرامي بالبقاء وتحسين عقده مع النادي الأهلي، وذلك في حالة كانت الأموال هي السبب الرئيسي وراء رغبته في الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء.

ومن جانبها كانت العديد من التقارير الصحفية قد أكدت في الآونة الأخيرة أن النجم شريف إكرامي يرغب في الرحيل عن صفوف النادي الأهلي لسببين رئيسين، حيث يكمن الأول في فقدان مكانه في التشكيلة الأساسية مع المارد الأحمر.

وهو الأمر الذي كان له تأثيراً سلبياً للغاية من الناحية الفنية، مما أدى بالتالي إلى فقدانه مكانه في قائمة المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم قبل شهرين ونصف فقط من موعد انطلاقة مونديال روسيا المقبل.

أما السبب الثاني فهو قيام مجلس إدارة النادي الأهلي بعرض أرقام قياسية على كلاً من النجمين عبد الله السعيد وأحمد فتحي من أجل تجديد عقد كلاً منهما مع النادي الأهلي، وذلك بعكس ما حدث مع أي لاعب آخر في النادي الأهلي، علماً بأن النجم شريف إكرامي كان قد جدد عقده في الفترة الماضية مع النادي الأهلي لمدة موسمين قادمين دون تحديد قيمة العقد الجديد.

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