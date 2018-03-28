الأهلي يعود من الإمارات اليوم لبدء التحضيرات لمواجهة طنطا

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تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر مارس الحالي، وذلك عقب نهاية فترة التوقف الدولي من أجل بدء التحضيرات استعداداً لمواجهة فريق طنطا في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث تصل بعثة المارد الأحمر إلى مطار القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن ينضم أيضاً كافة العناصر الدولية والأولمبية التي كانت متواجدة رفقة المنتخبات الوطنية المصرية إلى معسكر فريق الأهلي تحضيراً للأجواء المحلية من جديد.

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وكان فريق الأهلي قد نجح في التغلب على حساب مضيفه فريق الفجيرة الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدف، وذلك في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة احتفالاً بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس النادي الإماراتي.

ولعل ما يُبعد الضغوط كثيراً عن النادي الأهلي، أن المارد الأحمر فاز رسمياً بلقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي قبل سفره تحديداً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى الرغم من ذلك إلا أن التحديات لا تزال كثيرة أمام فريق الأهلي، ويأتي على رأسها كلاً من مسابقة كأس مصر إضافة إلى مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وينتظر فريق الأهلي مواجهة سهلة نوعاً ما في مسابقة كأس مصر حينما يواجه فريق الداخلية، بينما سوف يبدأ المارد الأحمر مشواره في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في شهر مايو المقبل، وذلك حينما يواجه ضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي في الجولة الأولى من دور المجموعات.

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