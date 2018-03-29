كوبر يُفكر جدياً في إبعاد أربعة لاعبين عن صفوف المنتخب الوطني قبل المونديال

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الخميس الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر مارس الحالي أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم، بات يُفكر جدياً في استبعاد أربعة لاعبين عن صفوف المنتخب الوطني قبل موعد مونديال روسيا المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر سوف يعقد جلسة حاسمة مع جهازه المعاون في الساعات القادمة، وذلك من أجل تقييم معسكر المنتخب الوطني المصري الماضي في دولة سويسرا، إضافة إلى تحديد العناصر التي سوف يتم إبعادها عن صفوف المنتخب الوطني في المعسكر الختامي قبل المونديال مباشرة.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر قرر بشكل مبدئي استبعاد أربعة لاعبين عن صفوف المنتخب الوطني المصري، وهم محمد عواد حارس مرمى فريق الإسماعيلي ومحمد مجدي متوسط ميدان فريق إنبي، إضافة إلى محمود عبد الرازق شيكابالا متوسط ميدان فريق الرائد السعودي، وأيضاً سام مرسي متوسط ميدان فريق ويجان الإنجليزي.

ويأتي استبعاد الثلاثي محمد عواد ومحمد مجدي وسام مرسي بسبب عدم وجود لديهم الخبرة الدولية الكافية، أما استبعاد محمود عبد الرازق شيكابالا سوف يأتي بسبب تراجع مستواه كثيراً إضافة إلى زيادة وزنه بشكل ملحوظ للغاية.

وكان المنتخب الوطني المصري قد خاض مباراتين في إطار ودي في معسكره الماضي في دولة سويسرا، حيث تعرض إلى الخسارة في المباراة الأولى على يد منتخب البرتغال بهدفين مقابل هدف واحد، ومن ثم تعرض إلى الخسارة مرة أخرى وهذه المرة على يد نظيره منتخب اليونان بهدف وحيد مقابل لا شئ.