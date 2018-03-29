الأهلي يبدأ اليوم تحضيراته استعداداً لملاقاة طنطا في الدوري المصري

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يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم الخميس الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر مارس الحالي على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، وذلك استعداداً لمباراته القادمة أمام ضيفه فريق طنطا في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يشهد مران اليوم مشاركة جميع لاعبي المارد الأحمر حتى الدوليين بعد نهاية فترة التوقف الدولي الماضية منذ يوم الثلاثاء الماضي، علماً بأن المباراة القادمة لفريق الأهلي سوف تكون في يوم الإثنين المقبل، مما يجعل الضغوطات بعيدة عن أبناء القلعة الحمراء.

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ولعل ما يُريح فريق الأهلي بشكل أكبر قبل هذه المواجهة، هو نجاحه في الفوز رسمياً بلقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي قبل بداية فترة التوقف الدولي الماضية، وبالتالي فإن بقية مباريات المارد الأحمر في المسابقة سوف تكون إعدادية له من أجل المنافسة على كلاً من لقب كأس مصر إضافة إلى لقب دوري أبطال أفريقيا.

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