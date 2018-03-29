الإسماعيلي يُضاعف المكافآت قبل مباراة القمة أمام الزمالك

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قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان مضاعفة مكافآت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، وذلك قبل مباراة القمة التي سوف تجمع بين فريق الدراويش وبين ضيفه فريق الزمالك في يوم الإثنين المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويأمل مجلس إدارة نادي الإسماعيلي أن يُساهم ذلك القرار في تحفيز لاعبي فريق الدراويش من أجل حسم نتيجة المباراة، وخاصة وأن الفوز في هذه المباراة سوف يحسم الصراع بنسبة كبيرة للغاية على المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

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ويبقى الهدف الرئيسي لكلاً من الفريقين هو الظفر بالمركز الثاني المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام المقبل 2019، علماً بأن فريق الإسماعيلي يتواجد في المركز الثاني في الترتيب حالياً مع امتلاكه في رصيده 56 نقطة، فيما يتواجد فريق الزمالك حالياً في المركز الثالث في الترتيب مع امتلاكه في رصيده 54 نقطة.

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