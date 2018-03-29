البدري يؤكد صعوبة مشوار الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

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تحدث الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مساء يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر مارس الحالي عن مشوار فريق الأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في مساء يوم أمس الأربعاء في برنامج “الأهلي يُحاور” المذاع عبر شاشة قناة النادي الأهلي، أكد الكابتن حسام البدري أن مشوار فريق الأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في العام الحالي سوف يكون في غاية الصعوبة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن حسام البدري على أن المجموعة التي وقع فيها فريق الأهلي تُعتبر صعبة للغاية، وذلك نظراً إلى المستويات المميزة للغاية التي قدمها كل فريق في المجموعة في الآونة الأخيرة، وإضافة إلى ذلك أيضاً لآن البداية سوف تكون أمام فريق الترجي الرياضي التونسي.

وفي ختام تصريحاته أشار الكابتن حسام البدري إلى أن المباريات المتبقية لفريق الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز، سوف يتم استغلالها بالشكل الأمثل من أجل التحضير لكلاً من مسابقتي كأس مصر وأيضاً دوري أبطال أفريقيا.

وكانت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا قد أوقعت المارد الأحمر في المجموعة الأولى، وذلك بجوار كلاً من فريق الترجي الرياضي التونسي، إضافة إلى فريق تاونشيب رولز من بوتسوانا، وأيضاً فريق كمبالا سيتي الأوغندي.

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