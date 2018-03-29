ميدو يمدح النني بعد نهاية معسكر المنتخب الوطني في سويسرا

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قام الكابتن أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك سابقاً ومحلل قناة أون سبورت حالياً بالحديث في يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر مارس الحالي عن مستوى النجم المصري محمد النني لاعب المنتخب الوطني المصري ونادي أرسنال الإنجليزي.

حيث قام الكابتن أحمد حسام ميدو بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “تابعت عن قرب آخر 3 مباريات لأرسنال وآخر مباراتين للمنتخب من الملعب، ويجب أن أعترف بأني كنت مخطئ بشأن النني، وبأني مبهور من المستوى الذي يقدمه في الفترة الأخيرة، حيث أصبح لاعب لا غنى عنه في المنتخب المصري، مبروك للاعبنا النني تجديد تعاقده مع أرسنال”.

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