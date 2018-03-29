موعد مباراة الأهلي والفيصلي بمشاركة “مؤمن زكريا” ضد “صالح جمعة” في كأس خادم الحرمين الجمعة 30/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي والفيصلي بمشاركة “مؤمن زكريا” ضد “صالح جمعة” في كأس خادم الحرمين، يستقبل فريق الفيصلي نظيره فريق الأهلي في مساء يوم الجمعة الموافق لليوم الثلاثين من شهر مارس الحالي على ملعب الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك في إطار الدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2018 م.

موعد مباراة الأهلي والفيصلي

ستُقام مباراة الأهلي والفيصلي في مساء يوم الجمعة الموافق لليوم الثلاثين من شهر مارس الحالي على ملعب الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك في تمام الساعة 19:35 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 20:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 21:35 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفيصلي

ستكون مباراة الأهلي والفيصلي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت على القمر الصناعي عرب سات، فيما ستكون قناة إم بي سي برو سبورت الأولى هي الناقلة للمباراة.

وستكون مباراة الأهلي والفيصلي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة السعودية الرياضية الأولى هي الناقلة للمباراة.

تشكيلة فريق الأهلي المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: ياسر المسيليم

خط الدفاع: أمير كردي / مارك ميليغان / عقيل بلغيث / منصور الحربي

خط الوسط: تيسير الجاسم / حسين المقهوي / مؤمن زكريا / فيتفاتزيديس / ليوناردو دا سيلفا سوزا

خط الهجوم: عمر السومة

المدرب: الأوكراني سيرجي ريبروف

تشكيلة فريق الفيصلي المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: مصطفى

خط الدفاع: سلطان الغانم / إيغور روسي / سعيد اليامي / حامد المنصور

خط الوسط: عمر عبد العزيز / هيلاند / لويس غوستافو دا سيلفا / صالح جمعة / روجرينهو

خط الهجوم: زي لوف

المدرب: الصربي فوك رافوفيش

ترتيب الأهلي والفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين

يحتل فريق الأهلي حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين مع امتلاكه في رصيده 51 نقطة

يحتل فريق الفيصلي حالياً المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين مع امتلاكه في رصيده 34 نقطة

نتائج أخر 5 مباريات لفريق الأهلي الموسم الحالي

الأهلي 1/5 التعاون / الدوري السعودي للمحترفين

الغرافة القطري 1/1 الأهلي / دوري أبطال آسيا

القادسية 1/0 الأهلي / الدوري السعودي للمحترفين

الأهلي 1/1 الغرافة القطري / دوري أبطال آسيا

الرائد 3/0 الأهلي / الدوري السعودي للمحترفين

نتائج أخر 7 مباريات لفريق الفيصلي الموسم الحالي

الفيصلي 1/0 التعاون / الدوري السعودي للمحترفين

الأهلي 1/2 الفيصلي / الدوري السعودي للمحترفين

الفيصلي 0/2 أُحد / الدوري السعودي للمحترفين

القادسية 3/2 الفيصلي / كأس خادم الحرمين الشريفين

الهلال 0/1 الفيصلي / الدوري السعودي للمحترفين

الاتفاق 0/0 الفيصلي / الدوري السعودي للمحترفين

الفيصلي 2/0 الفتح / الدوري السعودي للمحترفين

مواجهة مؤمن زكريا ضد صالح جمعة

تترقب جماهير المصرية بأكملها وخاصة جماهير النادي الأهلي المواجهة المرتقبة التي سوف تجمع بين ثنائي النادي الأهلي المعار للدوري السعودي للمحترفين، وهما النجم مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السعودي إضافة إلى النجم صالح جمعة لاعب نادي الفيصلي السعودي.

ولا تُعتبر هذه المواجهة هي الأولى بينهما في الموسم الحالي، حيث سبق وأن التقيا في الموسم الحالي وتحديداً في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك حينما استضاف فريق الأهلي نظيره فريق الفيصلي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة والمعروف بالجوهرة المشعة.

وانتهت هذه المباراة حينها على وقع فوز فريق الأهلي على حساب فريق الفيصلي بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في اليوم الثامن من شهر فبراير الماضي مع العلم بأن كلاً من النجمين مؤمن زكريا وصالح جمعة قد شاركا بصفة أساسية في هذه المباراة.

مشوار فريق الأهلي في كأس خادم الحرمين الشريفين 2018

الشعلة 2/0 الأهلي / دور ال32

الأهلي 0/6 العروبة / الدور ثمن النهائي

الفيحاء 2/2 الأهلي وفاز فريق الأهلي بركلات الترجيح / الدور ربع النهائي

مشوار فريق الفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين 2018

الوطني 3/2 الفيصلي / دور ال32

الفيصلي 0/2 النجوم / الدور ثمن النهائي

القادسية 3/2 الفيصلي / الدور ربع النهائي

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة الأهلي والفيصلي

واجه فريق الأهلي نظيره فريق الفيصلي في 19 مباراة سابقة على مستوى جميع المسابقات

نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في 15 مباراة، بينما نجح فريق الفيصلي في الفوز في مباراة واحدة فقط لا غير، أما نتيجة التعادل فقد حسمت ثلاثة مباريات سابقة بينهما

يعود الفوز الوحيد لفريق الفيصلي على حساب فريق الأهلي إلى موسم 2010 / 2011، وحينها فاز فريق الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين

واجه فريق الأهلي نظيره فريق الفيصلي في 3 مباريات سابقة في مسابقة كأس خادم الحرمين، وفيها نجح فريق الأهلي في الفوز دون سواه مع العلم بأن آخرها كانت في الدور نصف النهائي من عمر المسابقة في الموسم الماضي، وذلك حينما فاز فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ

نجح فريق الأهلي في تسجيل 58 هدفاً في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 26 هدفاً

نجح فريق الفيصلي في تسجيل 36 هدفاً في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 28 هدفاً

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