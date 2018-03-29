موعد مباراة مصر المقاصة وإنبي في الدوري المصري الجمعة 30/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة مصر المقاصة وإنبي في الدوري المصري الممتاز، يستقبل فريق مصر المقاصة نظيره فريق إنبي في مساء يوم الجمعة الموافق لليوم الثلاثين من شهر مارس الحالي على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة مصر المقاصة وإنبي

ستُقام مباراة مصر المقاصة وإنبي في مساء يوم الجمعة الموافق لليوم الثلاثين من شهر مارس الحالي على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة مصر المقاصة وإنبي

ستكون مباراة مصر المقاصة وإنبي منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المصرية الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، حيث ستكون المباراة منقولة عبر شاشة قناة النيل للرياضة، إضافة إلى قناة دي إم سي سبورت وأيضاً قناة أون سبورت.

ترتيب مصر المقاصة وإنبي في الدوري المصري الممتاز

يحتل فريق مصر المقاصة حالياً المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 33 نقطة

يحتل فريق إنبي حالياً المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 41 نقطة

نتائج أخر 6 مباريات لفريق مصر المقاصة الموسم الحالي

مصر المقاصة 0/0 طنطا / الدوري المصري الممتاز

مصر المقاصة 0/0 جينيريشن فوت السنغالي / دوري أبطال أفريقيا

مصر المقاصة 0/2 وادي دجلة / الدوري المصري الممتاز

بتروجيت 0/0 مصر المقاصة / الدوري المصري الممتاز

طلائع الجيش 0/1 مصر المقاصة / الدوري المصري الممتاز

النصر 1/0 مصر المقاصة / الدوري المصري الممتاز

نتائج أخر 8 مباريات لفريق إنبي في الدوري المصري

طلائع الجيش 0/1 إنبي

الرجاء 0/3 إنبي

إنبي 0/2 الإسماعيلي

الاتحاد السكندري 1/1 إنبي

إنبي 2/3 المقاولون العرب

الأسيوطي سبورت 1/1 إنبي

إنبي 1/0 الأهلي

الإنتاج الحربي 1/1 إنبي

إقرأ أيضاً: موعد مباراة الأهلي والفيصلي بمشاركة “مؤمن زكريا” ضد “صالح جمعة” في كأس خادم الحرمين الجمعة 30/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة