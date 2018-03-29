إيهاب جلال يرفض نهائياً رحيل معروف يوسف عن الزمالك

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الخميس الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر مارس الحالي أن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد رفض نهائياً فكرة رحيل النيجيري معروف يوسف عن صفوف نادي الزمالك في الصيف المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن الكابتن إيهاب جلال عقد جلسة خاصة مع وكيل أعمال النيجيري معروف يوسف في الأيام القليلة الماضية، وفي إطار هذه الجلسة أكد الكابتن إيهاب جلال على أهمية النجم النيجيري معروف يوسف مع نادي الزمالك.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الكابتن إيهاب جلال قدم طلباً إلى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، وذلك من أجل تمديد عقد النجم النيجيري معروف يوسف مع نادي الزمالك، وخاصة في ظل اعتباره أحد الركائز الأساسية في تشكيلة الكابتن إيهاب جلال بسبب إمكانياته الفنية العالية.

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