إسلام محارب يدخل بقوة ضمن حسابات كوبر قبل مونديال روسيا

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الخميس الموافق لليوم التاسع والعشرين أن النجم إسلام محارب متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد دخل بقوة في حسابات الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر قبل مونديال روسيا المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر معجب بشدة بالأداء الذي قدمه النجم اسلام مُخارب رفقة فريق الأهلي طوال الفترة الماضية، والتي كان آخرها تألقه في المباراة الودية التي فاز فيها فريق الأهلي على حساب نظيره فريق الفجيرة الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، علماً بأن إسلام محارب سجل في هذه المباراة ثلاثية شخصية جعلت الأنظار تتجه إليه بقوة.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر ينوي استدعاء النجم إسلام محارب إلى صفوف المنتخب الوطني المصري في المعسكر الختامي قبل انطلاقة مونديال روسيا مباشرة، ولكن ذلك لن يحدث إلا مقابل شرط واحد فقط وهو أن يُحافظ اللاعب على مستواه طوال الفترة القادمة إضافة إلى تواجده بشكل مستمر في التشكيلة الأساسية للمارد الأحمر حتى يكون جاهزاً سواء من الناحية الفنية أو البدنية.

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