لجنة الانضباط: حظر دخول رئيس نادي باوك اليوناني للملاعب لمدة 3 سنوات

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تابع موقع مصر 365 إعلان لجنة الانضباط في الدوري اليوناني الممتاز لكرة القدم اليوم الموافق الخميس التاسع والعشرين من شهر مارس الجاري لعام 2018 عن حظر دخول رئيس نادي باوك سالونيكي “إيفان سافيدس” إلى جميع المنشآت الرياضية لمدة تصل إلى 3 سنوات بعد أن قام باقتحام الملعب وهو يحمل مسدساً في أحد المباريات.

وقد علق إيفان سافيديس على العقوبة الرياضية التي صدر بحقه قائلاً “العقوبة قاسية، وتمت تحت ضغط الهجوم الإعلامي على نادي باوك سالونيكي”، وأكد على قيام إلى استعادة تقديم الطعن في ذلك القرار.

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ويجدر هنا الإشارة أن إيفان سافيدس قد نزل إلى الملعب وهو يحمل سلاح معلق حول خصره احتجاجاً منه على عدم احتساب هدف لصالح فريقه خلال مباراة ضد نادي أيك أثينا والتي تم إجراؤها خلال يوم الحادي عشر من شهر مارس الجاري، وتم إيقاف المباراة وأدت الواقعة إلى تعليق الدوري الممتاز اليوناني.

كما تم تغريم رئيس نادي باوك سالونيكي مبلغ مائة ألف يورو بما يعادل مائة وثلاثة وعشرين ألف دولار، وتم أيضا عقوبة الفريق بإقامة ثلاثة مباريات له دون حضور الجماهير إلى جانب فرض غرامة رياضية إضافية قدرها ثلاثة وستين ألف يورو.

كما تم عقاب مدير نادي باوك سالونيكي لوبوس ميشيل بالإيقاف لمدة تسعين يوماً إلى جانب فرض غرامة تقدر بحوالي خمسة عشر ألف يورو بعد أن نزل إلى أرض الملعب احتجاجا على إلغاء هدف لفريقه.

وقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” أنه يدرس خلال الفترة الراهنة اتخاذ إجراءات محتمل إصدارها ضد نادي باوك سالونيكي اليوناني بسبب تكرار أعمال الشغب من جماهيره والعنف داخل الملاعب الرياضية.

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