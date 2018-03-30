تعرف على موعد المعسكر الختامي للمنتخب الوطني قبل مونديال روسيا

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قام الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر اليوم الجمعة الموافق لليوم الثلاثين من شهر مارس الحالي بتحديد موعد انطلاقة المعسكر الختامي لأحفاد الفراعنة، وذلك من أجل التحضير من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

حيث قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري أن ينطلق المعسكر الختامي لأحفاد الفراعنة في اليوم الثالث والعشرين من شهر مايو المقبل، على أن يخوض المنتخب الوطني المصري مباراته الودية الأولى في المعسكر الختامي في اليوم السادس والعشرين من الشهر ذاته أمام نظيره منتخب الكويت.

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وبعد ذلك مباشرة يتوجه المنتخب الوطني المصري إلى قارة أوروبا لخوض مباراتين وديتين قبل المونديال، حيث يواجه في المباراة الأولى منتخب كولومبيا على الأراضي الإيطالية في اليوم الأول من شهر يونيو المقبل، ومن ثم يواجه في المباراة الثانية منتخب بلجيكا في العاصمة البلجيكية بروكسل في اليوم السادس من الشهر ذاته.

وعقب ذلك يتوجه المنتخب الوطني المصري مباشرة إلى دولة روسيا، وذلك من أجل الاستعداد لخوض مباراته الأولى في المونديال، والتي سوف تكون أمام منتخب الأوروغواي في الجولة الأولى من دور المجموعات في أول أيام عيد الفطر المبارك أي في اليوم الخامس عشر من شهر يونيو المقبل.