عبد الله السعيد على مشارف الرحيل للأهلي السعودي بسبب الملايين

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم الثلاثين من شهر مارس الحالي أن النجم عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بات على مشارف الرحيل بشكل رسمي إلى نادي الأهلي السعودي في الصيف المقبل بسبب الملايين.

حيث أشارت التقارير إلى أن إدارة النادي الأهلي السعودي قد توصلت إلى اتفاق مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك من أجل التعاقد مع النجم عبد الله السعيد بشكل نهائي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

Advertisements

كما أضافت التقارير أيضاً أن قيمة الصفقة سوف تصل إلى مبلغ 3 مليون دولار أي ما يُعادل مبلغ 50 مليون جنيه مصري، على أن تصل قيمة الراتب السنوي للنجم عبد الله السعيد مبلغ مليون دولار في الموسم الواحد فقط.

وأكدت التقارير أيضاً أن النجم عبد الله السعيد قد وافق بشكل مبدئي على العرض المغري للغاية المقدم من النادي الأهلي السعودي، إلا أن التوقيع الرسمي عل العقود سوف يتم تأجيله حتى نهاية مشوار المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل، وخاصة وأن النجم عبد الله السعيد يأمل في الحصول على إحدى العروض من أندية في القارة الأوروبية.

إقرأ أيضاً: تعرف على موعد المعسكر الختامي للمنتخب الوطني قبل مونديال روسيا