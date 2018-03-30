تعرف على حكم مباراة اليوم بين مصر المقاصة وإنبي

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح عن حكم المباراة التي سوف تجمع بين فريق مصر المقاصة وبين ضيفه فريق إنبي في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الثلاثين من شهر مارس الحالي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث قامت لجنة الحكام بتعيين الحكم محمد أبو خاطر من أجل إدارة هذه المباراة، على أن يتكون طاقمه المعاون من محمد عبد المجيد ورضا جبر كحكم راية وعصام بكر كحكم رابع، إضافة إلى عمرو عايد وأحمد جمال كحكم خامس.

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ومن المقرر أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

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