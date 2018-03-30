موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس بمشاركة “محمد صلاح” في الدوري الانجليزي السبت 31/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس بمشاركة “محمد صلاح” في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق كريستال بالاس نظيره فريق ليفربول في يوم السبت الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس الحالي على ملعب سيلهرست بارك في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثاني والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس

ستُقام مباراة ليفربول وكريستال بالاس في يوم السبت الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس الحالي على ملعب سيلهرست بارك في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة والساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس

ستكون مباراة ليفربول وكريستال بالاس منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة.

تشكيلة فريق ليفربول المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: لوريس كاريوس

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / فيرجيل فان دايك / جويل ماتيب / روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون / إيمري كان / جورجينيو فينالدوم

خط الهجوم: ساديو ماني / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو

المدرب: الألماني يورغن كلوب

تشكيلة فريق كريستال بالاس المتوقعة في المباراة

واين هينيسي / مامادو ساخو / جيمس / باتريك فان انهولت / جيفري شلوب / يوهان كاباي / أندروس تاونسند / لوكا / ويلفريد زاها / روبن / كريستيان بينتيكي

المدرب: الإنجليزي روي هودسون

ترتيب ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل فريق ليفربول حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 63 نقطة

يحتل فريق كريستال بالاس حالياً المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 30 نقطة

نتائج أخر 5 مباريات لفريق ليفربول الموسم الحالي

ليفربول 1/4 وست هام يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول 0/2 نيوكاسل يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول 0/0 بورتو البرتغالي / دوري أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد 1/2 ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول 0/5 واتفورد / الدوري الإنجليزي الممتاز

نتائج أخر 5 مباريات لفريق كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز

إيفرتون 1/3 كريستال بالاس

كريستال بالاس 1/0 توتنهام هوتسبير

كريستال بالاس 3/2 مانشستر يونايتد

تشيلسي 1/2 كريستال بالاس

هدرسفيلد تاون 2/0 كريستال بالاس

جدول مباريات ليفربول في شهر إبريل 2018

ليفربول / مانشستر سيتي / دوري أبطال أوروبا ، 4 أبريل 2018

إيفرتون / ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 7 أبريل 2018

مانشستر سيتي / ليفربول / دوري أبطال أوروبا ، 10 أبريل 2018

ليفربول / بورنموث / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 14 أبريل 2018

وست بروميتش ألبيون / ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 22 أبريل 2018

ليفربول / ستوك سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 28 أبريل 2018

جدول مباريات كريستال بالاس في شهر إبريل 2018

بورنموث / كريستال بالاس / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 7 أبريل 2018

كريستال بالاس / برايتون / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 14 أبريل 2018

واتفورد / كريستال بالاس / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 21 أبريل 2018

كريستال بالاس / ليستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 28 أبريل 2018

نتائج أخر 6 مباريات بين ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول 0/1 كريستال بالاس ، 19/8/2017

ليفربول 2/1 كريستال بالاس ، 23/4/2017

كريستال بالاس 4/2 ليفربول ، 29/10/2016

كريستال بالاس 2/1 ليفربول ، 6/3/2016

ليفربول 2/1 كريستال بالاس ، 8/11/2015

ليفربول 3/1 كريستال بالاس ، 16/5/2015

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة ليفربول وكريستال بالاس

واجه فريق ليفربول نظيره فريق كريستال بالاس في 38 مباراة سابقة على مستوى جميع المسابقات

نجح فريق ليفربول في تحقيق الانتصار في 21 مباراة، وفي مقابل ذلك نجح فريق كريستال بالاس في تحقيق الانتصار في 10 مباريات، بينما حسم التعادل بينهما 7 مباريات أخرى

نجح فريق ليفربول في تسجيل 79 هدفاً في شباك فريق كريستال بالاس، بينما نجح فريق كريستال بالاس في تسجيل 37 هدفاً في شباك فريق ليفربول

يُعتبر الفرعون المصري محمد صلاح هو أفضل لاعب في فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، حيث نجح في تسجيل 28 هدفاً تربع بها على عرش لائحة ترتيب الهدافين للبريمرليغ، كما نجح أيضاً في صناعة 9 أهداف لزملائه في الفريق

لم ينجح فريق ليفربول في الحفاظ على شباكه نظيفة من الأهداف خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي سوى في أربعة مباريات فقط لا غير

نجح فريق ليفربول في تسجيل 73 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 34 هدفاً

نجح فريق كريستال بالاس في تسجيل 30 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 48 هدفاً

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