موعد مباراة مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي في الدوري الانجليزي السبت 31/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق سوانزي سيتي في يوم السبت الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس الحالي على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثاني والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي

ستُقام مباراة مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي في يوم السبت الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس الحالي على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي

ستكون مباراة مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة.

ترتيب مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل فريق مانشستر يونايتد حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 65 نقطة

يحتل فريق سوانزي سيتي حالياً المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 31 نقطة

تشكيلة فريق مانشستر يونايتد المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: أنطونيو فالنسيا / إيريك بايلي / كريس سمالينغ / أشلي يونغ

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / مروان فيلايني / خوان ماتا / أليكسيس سانشيز / أنطوني مارسيال

خط الهجوم: روميلو لوكاكو

المدرب: البرتغالي جوزيه مورينيو

تشكيلة فريق سوانزي سيتي المتوقعة في المباراة

كريستوفر / مارتن أولسن / كيلي ناوتون / كيلى بارتلي / مايك فان دير هورن / ألفي ماوسون / ناثان داير / كي سونغ يونغ / سام كلو كاس / تومي كارول / تامي أبراهام

المدرب: البرتغالي كارلوس دا كوستا

نتائج أخر 5 مباريات لفريق مانشستر يونايتد الموسم الحالي

مانشستر يونايتد 1/2 تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز

كريستال بالاس 3/2 مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر يونايتد 1/2 ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر يونايتد 2/1 إشبيلية الإسباني / دوري أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد 0/2 برايتون / كأس الاتحاد الإنجليزي

نتائج أخر 5 مباريات لفريق سوانزي سيتي الموسم الحالي

برايتون 1/4 سوانزي سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز

سوانزي سيتي 0/2 شيفيلد وينزداي / كأس الاتحاد الإنجليزي

سوانزي سيتي 1/4 وست هام يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز

هدرسفيلد تاون 0/0 سوانزي سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز

سوانزي سيتي 3/0 توتنهام هوتسبير / كأس الاتحاد الإنجليزي

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