موعد مباراة وست بروميتش وبيرنلي بمشاركة “حجازي” و”جبر” في الدوري الانجليزي السبت 31/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة وست بروميتش ألبيون وبيرنلي بمشاركة “أحمد حجازي” و”علي جبر” في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق وست بروميتش ألبيون نظيره فريق بيرنلي في يوم السبت الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثاني والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة وست بروميتش ألبيون وبيرنلي

ستُقام مباراة وست بروميتش ألبيون وبيرنلي في يوم السبت الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة وست بروميتش ألبيون وبيرنلي

ستكون مباراة وست بروميتش ألبيون وبيرنلي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات.

ترتيب وست بروميتش ألبيون وبيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل فريق وست بروميتش ألبيون حالياً المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 20 نقطة

يحتل فريق بيرنلي حالياً المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 43 نقطة

نتائج أخر 5 مباريات لفريق وست بروميتش ألبيون الموسم الحالي

وست بروميتش ألبيون 2/1 ساوثهامبتون / كأس الاتحاد الإنجليزي

وست بروميتش ألبيون 2/1 هدرسفيلد تاون / الدوري الإنجليزي الممتاز

واتفورد 0/1 وست بروميتش ألبيون / الدوري الإنجليزي الممتاز

وست بروميتش ألبيون 4/1 ليستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز

بورنموث 1/2 وست بروميتش ألبيون / الدوري الإنجليزي الممتاز

نتائج أخر 5 مباريات لفريق بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز

بيرنلي 1/1 مانشستر سيتي

سوانزي سيتي 0/1 بيرنلي

بيرنلي 1/1 ساوثهامبتون

بيرنلي 1/2 إيفرتون

وست هام يونايتد 3/0 بيرنلي

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