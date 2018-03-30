موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الانجليزي السبت 31/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق إيفرتون نظيره فريق مانشستر سيتي في مساء يوم السبت الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس الحالي على ملعب غوديسون بارك في مدينة ليفربول، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثاني والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون

ستُقام مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في مساء يوم السبت الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس الحالي على ملعب غوديسون بارك في مدينة ليفربول، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإيفرتون

ستكون مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

ترتيب مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل فريق مانشستر سيتي حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 81 نقطة

يحتل فريق إيفرتون حالياً المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 40 نقطة

تشكيلة فريق مانشستر سيتي المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: مورايس

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / نيكولاس أوتاميندي / فابيان ديلف

خط الوسط: فيرناندينيو / كيفين دي بروين / ديفيد سيلفا

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ / ليروي ساني / سيرخيو أغويرو

المدرب: الإسباني بيب جوارديولا

تشكيلة فريق إيفرتون المتوقعة في المباراة

جوردان بيكفورد / فيل / ليتون بينز / سيموس كولمان / مايكل كين / إدريسا / توم ديفيس / واين روني / ثيو والكوت / جينك توسن / يانيك بولاسي

المدرب: الإنجليزي سام الاردايس

نتائج أخر 5 مباريات لفريق مانشستر سيتي الموسم الحالي

أرسنال 3/0 مانشستر سيتي / كأس الرابطة الإنجليزية

أرسنال 3/0 مانشستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر سيتي 0/1 تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر سيتي 2/1 بازل السويسري / دوري أبطال أوروبا

ستوك سيتي 2/0 مانشستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز

نتائج أخر 5 مباريات لفريق إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

إيفرتون 1/3 كريستال بالاس

واتفورد 0/1 إيفرتون

بيرنلي 1/2 إيفرتون

إيفرتون 0/2 برايتون

ستوك سيتي 2/1 إيفرتون

جدول مباريات مانشستر سيتي في شهر إبريل 2018

ليفربول / مانشستر سيتي / دوري أبطال أوروبا ، 4 أبريل 2018

مانشستر سيتي / مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 7 أبريل 2018

مانشستر سيتي / ليفربول / دوري أبطال أوروبا ، 10 أبريل 2018

توتنهام هوتسبير / مانشستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 14 أبريل 2018

مانشستر سيتي / سوانزي سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 22 أبريل 2018

وست هام يونايتد / مانشستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 29 أبريل 2018

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون

لم يعرف فريق مانشستر سيتي طعم الانتصار على حساب فريق إيفرتون على ملعب غوديسون بارك منذ عام 2015، وحينها فاز فريق مانشستر سيتي بهدفين مقابل لا شئ في الدوري الإنجليزي الممتاز

فاز فريق إيفرتون في آخر مباراتين جمعت بينه وبين فريق مانشستر سيتي على ملعب غوديسون بارك، علماً بأن الفوز الأخير كان بواقع أربعة أهداف مقابل لا شئ في أول زيارة للمدرب الإسباني بيب جوارديولا مع فريقه مانشستر سيتي

واجه فريق مانشستر سيتي نظيره فريق إيفرتون في 167 مباراة سابقة على مستوى جميع المسابقات

نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الانتصار في 63 مباراة، وفي مقابل ذلك نجح فريق إيفرتون في تحقيق الانتصار في 60 مباراة، بينما حسم التعادل بينهما 44 مباراة

نجح فريق مانشستر سيتي في تسجيل 233 هدفاً في شباك فريق إيفرتون، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 222 هدفاً

نجح فريق إيفرتون في تسجيل 222 هدفاً في شباك فريق مانشستر سيتي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 233 هدفاً

يُعتبر الأرجنتيني سيرخيو أغويرو هو هداف فريق مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعد تسجيله ل21 هدفاً، فيما يُعتبر البلجيكي كيفين دي بروين هو أفضل صانع ألعاب في الفريق بعدما صنع 14 هدفاً لفريقه

يُعتبر الإنجليزي واين روني هو هداف فريق إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 10 أهداف، فيما يُعتبر الإنجليزي دومينيك كالفرت لوين هو أفضل صانع ألعاب في الفريق بعدما صنع 5 أهداف لفريقه

نجح فريق مانشستر سيتي في تسجيل 85 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 20 هدفاً

نجح فريق إيفرتون في تسجيل 37 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 50 هدفاً

نجح فريق مانشستر سيتي في الحفاظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 9 مباريات خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي

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