موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني السبت 31/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني، يستقبل فريق بايرن ميونخ غريمه التقليدي فريق بوروسيا دورتموند في مساء يوم السبت الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس الحالي على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثامن والعشرون من مسابقة الدوري الألماني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند

ستُقام مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في مساء يوم السبت الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس الحالي على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند

ستكون مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

ترتيب بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

يحتل فريق بايرن ميونخ حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني مع امتلاكه في رصيده 66 نقطة

يحتل فريق بوروسيا دورتموند حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني مع امتلاكه في رصيده 48 نقطة

نتائج أخر 5 مباريات لفريق بايرن ميونخ الموسم الحالي

بايرن ميونخ 0/0 هيرتا برلين / الدوري الألماني

فرايبورج 4/0 بايرن ميونخ / الدوري الألماني

بايرن ميونخ 0/6 هامبورغ / الدوري الألماني

بشكتاش التركي 3/1 بايرن ميونخ / دوري أبطال أوروبا

لايبزيغ 1/2 بايرن ميونخ / الدوري الألماني

نتائج أخر 5 مباريات لفريق بوروسيا دورتموند الموسم الحالي

لايبزيغ 1/1 بوروسيا دورتموند / الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند 2/1 سالزبورغ النمساوي / الدوري الأوروبي

بوروسيا دورتموند 2/3 اينتراخت فرانكفورت / الدوري الألماني

سالزبورغ النمساوي 0/0 بوروسيا دورتموند / الدوري الأوروبي

بوروسيا دورتموند 0/1 هانوفر / الدوري الألماني

تشكيلة فريق بايرن ميونخ المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: سيفين أورلايش

خط الدفاع: جوشوا كيميتش / جيروم بواتينغ / ماتس هوميلس / ديفيد ألابا

خط الوسط: خافي مارتينيز / تياغو ألكانتارا / أريين روبن / توماس مولر / فرانك ريبيري

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي

المدرب: الألماني يوب هاينكس

تشكيلة فريق بوروسيا دورتموند المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: رومان بوركي

خط الدفاع: لوكاس بيتشيك / سوكراتيس / عمر توبراك / مارسيل شملزر

خط الوسط: يوليان فايغل / نوري شاهين / ماركو رويس

خط الهجوم: ماريو غوتزه / أندري شورلي / ميتشي باتشواي

المدرب: الألماني بيتر شتوغر

جدول مباريات بايرن ميونخ في شهر إبريل 2018

إشبيلية الإسباني / بايرن ميونخ / دوري أبطال أوروبا ، 3 أبريل 2018

أوغسبورغ / بايرن ميونخ / الدوري الألماني ، 7 أبريل 2018

بايرن ميونخ / إشبيلية الإسباني / دوري أبطال أوروبا ، 11 أبريل 2018

بايرن ميونخ / بوروسيا مونشنغلادباخ / الدوري الألماني ، 14 أبريل 2018

باير ليفركوزن / بايرن ميونخ / كأس ألمانيا ، 17 أبريل 2018

هانوفر / بايرن ميونخ / الدوري الألماني ، 21 أبريل 2018

بايرن ميونخ / اينتراخت فرانكفورت / الدوري الألماني ، 28 أبريل 2018

جدول مباريات بوروسيا دورتموند في شهر إبريل 2018

بوروسيا دورتموند / شتوتغارت / الدوري الألماني ، 8 أبريل 2018

شالكة / بوروسيا دورتموند / الدوري الألماني ، 15 أبريل 2018

بوروسيا دورتموند / باير ليفركوزن / الدوري الألماني ، 21 أبريل 2018

فيردر بريمن / بوروسيا دورتموند / الدوري الألماني ، 29 أبريل 2018

نتائج أخر 10 مباريات بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند

بايرن ميونخ 1/2 بوروسيا دورتموند ، 20/12/2017

بوروسيا دورتموند 3/1 بايرن ميونخ ، 4/11/2017

بوروسيا دورتموند 2/2 بايرن ميونخ وفاز فريق بايرن ميونخ بركلات الترجيح ، 5/8/2017

بايرن ميونخ 3/2 بوروسيا دورتموند ، 26/4/2017

بايرن ميونخ 1/4 بوروسيا دورتموند ، 8/4/2017

بوروسيا دورتموند 0/1 بايرن ميونخ ، 19/11/2016

بوروسيا دورتموند 2/0 بايرن ميونخ ، 14/8/2016

بايرن ميونخ 0/0 بوروسيا دورتموند وفاز فريق بايرن ميونخ بركلات الترجيح ، 21/5/2016

بوروسيا دورتموند 0/0 بايرن ميونخ ، 5/3/2016

بايرن ميونخ 1/5 بوروسيا دورتموند ، 4/10/2015

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند

نجح فريق بايرن ميونخ في تحقيق الانتصار على حساب غريمه التقليدي فريق بوروسيا دورتموند في 5 مباريات من أصل المباريات ال7 الأخيرة التي جمعت بينهما على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق بوروسيا دورتموند في تحقيق الانتصار في مباراتين

واجه فريق بايرن ميونخ غريمه التقليدي فريق بوروسيا دورتموند في 111 مباراة سابقة على مستوى جميع المسابقات

نجح فريق بايرن ميونخ في تحقيق الانتصار في 53 مباراة، وفي مقابل ذلك نجح فريق بوروسيا دورتموند في تحقيق الانتصار 29 مباراة، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 29 مباراة أخرى

نجح فريق بايرن ميونخ في تسجيل 204 هدفاً في شباك غريمه التقليدي فريق بوروسيا دورتموند، وفي مقابل ذلك نجح فريق بوروسيا دورتموند في تسجيل 140 هدفاً في شباك غريمه التقليدي فريق بايرن ميونخ

يُعتبر البولندي روبرت ليفاندوفسكي هو هداف فريق بايرن ميونخ في الدوري الألماني في الموسم الحالي بعدما سجل 23 هدفاً، فيما يُعتبر الألماني جوشوا كيميتش هو أفضل صانع ألعاب في الفريق البافاري بعدما صنع 9 أهداف لفريقه

يُعتبر الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ هو هداف فريق بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني في الموسم الحالي بعدما سجل 13 هدفاً، علماً بأنه قد رحل عن صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي الماضي باتجاه فريق أرسنال الإنجليزي، فيما يُعتبر الألماني محمود داوود هو أفضل صانع ألعاب في الفريق بعدما صنع 5 أهداف لفريقه

نجح فريق بايرن ميونخ في تسجيل 66 هدفاً في الدوري الألماني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 20 هدفاً

نجح فريق بوروسيا دورتموند في تسجيل 54 هدفاً في الدوري الألماني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 33 هدفاً

نجح فريق بايرن ميونخ في الحفاظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 14 مباراة في الدوري الألماني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك نجح فريق بوروسيا دورتموند في الحفاظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 10 مباريات في الدوري الألماني في الموسم الحالي

نجح فريق بايرن ميونخ في الفوز بلقب الدوري الألماني في 27 مناسبة سابقة، وفي مقابل ذلك نجح فريق بوروسيا دورتموند في الفوز بلقب الدوري الألماني في 8 مناسبات سابقة

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