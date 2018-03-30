موعد مباراة روما وبولونيا في الدوري الايطالي السبت 31/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة روما وبولونيا في الدوري الإيطالي، يستقبل فريق بولونيا نظيره فريق روما في يوم السبت الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس الحالي على ملعب ريناتو، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثلاثون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة روما وبولونيا

ستُقام مباراة روما وبولونيا في يوم السبت الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس الحالي على ملعب ريناتو، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ونصف ظهراً بتوقيت القاهرة والساعة الواحدة ونصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية ونصف ظهراً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة روما وبولونيا

ستكون مباراة روما وبولونيا منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

ترتيب روما وبولونيا في الدوري الإيطالي

يحتل فريق روما حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 59 نقطة

يحتل فريق بولونيا حالياً المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 34 نقطة

نتائج أخر 5 مباريات لفريق روما الموسم الحالي

روما 2/0 ميلان / الدوري الإيطالي

نابولي 4/2 روما / الدوري الإيطالي

روما 0/3 تورينو / الدوري الإيطالي

روما 0/1 شاختار الأوكراني / دوري أبطال أوروبا

كروتوني 2/0 روما / الدوري الإيطالي

جدول مباريات روما في شهر إبريل 2018

برشلونة الإسباني / روما / دوري أبطال أوروبا ، 4 أبريل 2018

روما / فيورنتينا / الدوري الإيطالي ، 7 أبريل 2018

روما / برشلونة الإسباني / دوري أبطال أوروبا ، 10 أبريل 2018

لاتسيو / روما / الدوري الإيطالي ، 15 أبريل 2018

روما / جنوى / الدوري الإيطالي ، 18 أبريل 2018

سبال / روما / الدوري الإيطالي ، 22 أبريل 2018

روما / كييفو فيرونا / الدوري الإيطالي ، 29 أبريل 2018

نتائج أخر 5 مباريات لفريق بولونيا في الدوري الإيطالي

بولونيا 1/2 ساسولو

بولونيا 0/2 جنوى

سبال 0/1 بولونيا

بولونيا 1/0 أتالانتا

لاتسيو 1/1 بولونيا

تشكيلة فريق روما المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي / كوستاس مانولاس / فيديريكو فازيو / ألكسندر كولاروف

خط الوسط: دانييلي دي روسي / كيفن ستروتمان / راجا ناينغولان

خط الهجوم: أوندر / دييغو بيروتي / إيدين دجيكو

المدرب: الإيطالي ايزيبيو دي فرانشيسكو

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