موعد مباراة إنتر وهيلاس فيرونا في الدوري الايطالي السبت 31/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة إنتر وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي، يستقبل فريق إنتر نظيره فريق هيلاس فيرونا في يوم السبت الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس الحالي على ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثلاثون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة إنتر وهيلاس فيرونا

ستُقام مباراة إنتر وهيلاس فيرونا في يوم السبت الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس الحالي على ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة إنتر وهيلاس فيرونا

ستكون مباراة إنتر وهيلاس فيرونا منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق خالد الغول هو معلق المباراة.

ترتيب إنتر وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

يحتل فريق إنتر حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 55 نقطة

يحتل فريق هيلاس فيرونا حالياً المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 22 نقطة

نتائج أخر 5 مباريات لفريق إنتر في الدوري الإيطالي

إنتر 1/2 بولونيا

جنوى 0/2 إنتر

إنتر 0/2 بينيفينتو

إنتر 0/0 نابولي

سامبدوريا 5/0 إنتر

جدول مباريات إنتر في شهر إبريل 2018

ميلان / إنتر / الدوري الإيطالي ، 4 أبريل 2018

تورينو / إنتر / الدوري الإيطالي ، 8 أبريل 2018

أتالانتا / إنتر / الدوري الإيطالي ، 14 أبريل 2018

إنتر / كالياري / الدوري الإيطالي ، 17 أبريل 2018

كييفو فيرونا / إنتر / الدوري الإيطالي ، 22 أبريل 2018

إنتر / يوفنتوس / الدوري الإيطالي ، 29 أبريل 2018

نتائج أخر 5 مباريات لفريق هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

سامبدوريا 0/2 هيلاس فيرونا

لاتسيو 0/2 هيلاس فيرونا

هيلاس فيرونا 1/2 تورينو

هيلاس فيرونا 0/1 كييفو فيرونا

هيلاس فيرونا 5/0 أتالانتا

تشكيلة فريق إنتر المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ميلان سكرينيار / جواو ميراندا / دا أمبروزيو

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش / بورخا فاليرو / أنطونيو كاندريفا / رافينيا ألكانتارا / إيفان بيريسيتش

خط الهجوم: ماورو إيكاردي

المدرب: الإيطالي سباليتي

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