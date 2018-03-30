موعد مباراة نابولي وساسولو في الدوري الايطالي السبت 31/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة نابولي وساسولو في الدوري الإيطالي، يستقبل فريق ساسولو نظيره فريق نابولي في مساء يوم السبت الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثلاثون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة نابولي وساسولو

ستُقام مباراة نابولي وساسولو في مساء يوم السبت الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة نابولي وساسولو

ستكون مباراة نابولي وساسولو منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

ترتيب نابولي وساسولو في الدوري الإيطالي

يحتل فريق نابولي حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 73 نقطة

يحتل فريق ساسولو حالياً المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 27 نقطة

نتائج أخر 5 مباريات لفريق نابولي الموسم الحالي

لايبزيغ الألماني 2/0 نابولي / الدوري الأوروبي

كالياري 5/0 نابولي / الدوري الإيطالي

نابولي 4/2 روما / الدوري الإيطالي

إنتر 0/0 نابولي / الدوري الإيطالي

نابولي 0/1 جنوى / الدوري الإيطالي

جدول مباريات نابولي في شهر إبريل 2018

نابولي / كييفو فيرونا / الدوري الإيطالي ، 8 أبريل 2018

ميلان / نابولي / الدوري الإيطالي ، 15 أبريل 2018

نابولي / أودينيزي / الدوري الإيطالي ، 18 أبريل 2018

يوفنتوس / نابولي / الدوري الإيطالي ، 22 أبريل 2018

فيورنتينا / نابولي / الدوري الإيطالي ، 29 أبريل 2018

نتائج أخر 5 مباريات لفريق ساسولو في الدوري الإيطالي

ساسولو 0/0 كالياري

بولونيا 1/2 ساسولو

ساسولو 3/0 لاتسيو

ساسولو 1/1 سبال

أودينيزي 2/1 ساسولو

تشكيلة فريق نابولي المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: بيبي رينا

خط الدفاع: هيساج / راؤول ألبيول / كاليدو كوليبالي / ماريو روي

خط الوسط: آلان / جورجينيو / ماريك هامسيك

خط الهجوم: لورينزو إنسيني / خوسيه ماريا كاييخون / دريس ميرتينز

المدرب: الإيطالي ماوريزيو ساري

إقرأ أيضاً: موعد مباراة إنتر وهيلاس فيرونا في الدوري الايطالي السبت 31/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة