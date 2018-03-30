موعد مباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الايطالي السبت 31/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي، يستقبل فريق يوفنتوس غريمه التقليدي فريق ميلان في مساء يوم السبت الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس الحالي على ملعب أليانز في مدينة تورينو، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثلاثون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة يوفنتوس وميلان

ستُقام مباراة يوفنتوس وميلان في مساء يوم السبت الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس الحالي على ملعب أليانز في مدينة تورينو، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان

ستكون مباراة يوفنتوس وميلان منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

ترتيب يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي

يحتل فريق يوفنتوس حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 75 نقطة

يحتل فريق ميلان حالياً المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 50 نقطة

نتائج أخر 5 مباريات لفريق يوفنتوس الموسم الحالي

لاتسيو 1/0 يوفنتوس / الدوري الإيطالي

توتنهام هوتسبير الإنجليزي 2/1 يوفنتوس / دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس 0/2 أودينيزي / الدوري الإيطالي

يوفنتوس 0/2 اتالانتا / الدوري الإيطالي

سبال 0/0 يوفنتوس / الدوري الإيطالي

جدول مباريات يوفنتوس في شهر أبريل 2018

يوفنتوس / ريال مدريد الإسباني / دوري أبطال أوروبا ، 3 أبريل 2018

بينيفينتو / يوفنتوس / الدوري الإيطالي ، 7 أبريل 2018

ريال مدريد الإسباني / يوفنتوس / دوري أبطال أوروبا ، 11 أبريل 2018

يوفنتوس / سامبدوريا / الدوري الإيطالي ، 15 أبريل 2018

كروتوني / يوفنتوس / الدوري الإيطالي ، 18 أبريل 2018

يوفنتوس / نابولي / الدوري الإيطالي ، 22 أبريل 2018

إنتر / يوفنتوس / الدوري الإيطالي ، 29 أبريل 2018

نتائج أخر 5 مباريات لفريق ميلان الموسم الحالي

لاتسيو 0/0 ميلان وفاز فريق ميلان بركلات الترجيح / كأس إيطاليا

ميلان 2/0 أرسنال الإنجليزي / الدوري الأوروبي

جنوى 1/0 ميلان / الدوري الإيطالي

أرسنال الإنجليزي 1/3 ميلان / الدوري الأوروبي

ميلان 2/3 كييفو فيرونا / الدوري الإيطالي

جدول مباريات ميلان في شهر إبريل 2018

ميلان / إنتر / الدوري الإيطالي ، 4 أبريل 2018

ميلان / ساسولو / الدوري الإيطالي ، 8 أبريل 2018

ميلان / نابولي / الدوري الإيطالي ، 15 أبريل 2018

تورينو / ميلان / الدوري الإيطالي ، 18 أبريل 2018

ميلان / بينيفينتو / الدوري الإيطالي ، 22 أبريل 2018

بولونيا / ميلان / الدوري الإيطالي ، 29 أبريل 2018

تشكيلة فريق يوفنتوس المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون

خط الدفاع: ستيفان ليشتاينر / مهدي بن عطية / دانييلي روجاني / أليكس ساندرو

خط الوسط: بليز ماتويدي / ميراليم بيانيتش / دوغلاس كوستا / ماريو ماندزوكيتش

خط الهجوم: باولو ديبالا / جونزالو هيغواين

المدرب: الإيطالي ماسيمليانو أليغري

تشكيلة فريق ميلان المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

خط الدفاع: فابيو بوريني / ليوناردو بونوتشي / أليسيو رومانيولي / ريكاردو رودريغيز

خط الوسط: لوكاس بيليا / فرانك كيسي / خواكين سوسو / جياكومو بونافينتورا / هاكان كالهانوغلو

خط الهجوم: باتريك كوتروني

المدرب: الإيطالي جينارو غاتوزو

نتائج أخر 10 مباريات بين يوفنتوس وميلان

ميلان 2/0 يوفنتوس ، 28/10/2017

يوفنتوس 1/2 ميلان ، 10/3/2017

يوفنتوس 1/2 ميلان ، 25/1/2017

يوفنتوس 1/1 ميلان وفاز فريق ميلان بركلات الترجيح ، 23/12/2016

ميلان 0/1 يوفنتوس ، 22/10/2016

ميلان 1/0 يوفنتوس ، 21/5/2016

ميلان 2/1 يوفنتوس ، 9/4/2016

يوفنتوس 0/1 ميلان ، 21/11/2015

يوفنتوس 1/3 ميلان ، 7/2/2015

ميلان 1/0 يوفنتوس ، 20/9/2014

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة يوفنتوس وميلان

نجح فريق يوفنتوس في تحقيق الانتصار على حساب غريمه التقليدي فريق ميلان في 4 مباريات سابقة من أصل المباريات ال6 الماضية التي جمعت بينهما، وفي مقابل ذلك نجح فريق ميلان في تحقيق الانتصار في مباراتين فقط

واجه فريق يوفنتوس غريمه التقليدي فريق ميلان في 57 مباراة سابقة على مستوى مسابقة الدوري الإيطالي

نجح فريق يوفنتوس في تحقيق الانتصار على حساب غريمه التقليدي فريق ميلان في 27 مباراة سابقة، وفي مقابل ذلك نجح فريق ميلان في تحقيق الانتصار في 16 مباراة، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 14 مباراة أخرى

نجح فريق يوفنتوس في تسجيل 78 هدفاً في شباك فريق ميلان، وفي مقابل ذلك نجح فريق ميلان في تسجيل 58 هدفاً في شباك فريق يوفنتوس

يُعتبر الأرجنتيني باولو ديبالا هو هداف فريق يوفنتوس في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما سجل 17 هدفاً لفريقه، فيما يُعتبر البوسني ميراليم بيانيتش هو أفضل صانع ألعاب في الفريق بعدما صنع 7 أهداف لفريقه

يُعتبر الإيطالي باتريك كوتروني هو هداف فريق ميلان في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما سجل 7 أهداف لفريقه، فيما يُعتبر الإسباني خواكين سوسو هو أفضل صانع ألعاب في الفريق بعدما صنع 5 أهداف لفريقه

نجح فريق يوفنتوس في تسجيل 67 هدفاً في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 15 هدفاً

نجح فريق ميلان في تسجيل 41 هدفاً في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 32 هدفاً

نجح فريق يوفنتوس في الحفاظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 20 مباراة في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي

نجح فريق ميلان في الحفاظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 10 مباريات في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي

نجح فريق يوفنتوس في الفوز بلقب الدوري الإيطالي في 34 مناسبة سابقة

نجح فريق ميلان في الفوز بلقب الدوري الإيطالي في 18 مناسبة سابقة

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