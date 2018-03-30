موعد مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الاسباني السبت 31/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني، يستقبل فريق لاس بالماس نظيره فريق ريال مدريد في مساء يوم السبت الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس الحالي على ملعب غران كاناريا، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ريال مدريد ولاس بالماس

ستُقام مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في مساء يوم السبت الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ولاس بالماس

ستكون مباراة ريال مدريد ولاس بالماس منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون خالد الحدي هو معلق المباراة.

ترتيب ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني

يحتل فريق ريال مدريد حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 60 نقطة

يحتل فريق لاس بالماس حالياً المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 21 نقطة

نتائج أخر 5 مباريات لفريق ريال مدريد الموسم الحالي

إسبانيول 0/1 ريال مدريد / الدوري الإسباني

ريال مدريد 1/3 خيتافي / الدوري الإسباني

باريس سان جيرمان الفرنسي 2/1 ريال مدريد / دوري أبطال أوروبا

إيبار 2/1 ريال مدريد / الدوري الإسباني

ريال مدريد 3/6 جيرونا / الدوري الإسباني

جدول مباريات ريال مدريد في شهر إبريل 2018

يوفنتوس الإيطالي / ريال مدريد / دوري أبطال أوروبا ، 3 أبريل 2018

ريال مدريد / أتلتيكو مدريد / الدوري الإسباني ، 8 أبريل 2018

ريال مدريد / يوفنتوس الإيطالي / دوري أبطال أوروبا ، 11 أبريل 2018

ملقا / ريال مدريد / الدوري الإسباني ، 15 أبريل 2018

ريال مدريد / أتليتك بيلباو / الدوري الاسباني ، 18 أبريل 2018

إشبيلية / ريال مدريد / الدوري الاسباني ، 22 أبريل 2018

ريال مدريد / ليغانيس / الدوري الإسباني ، 29 أبريل 2018

تشكيلة فريق ريال مدريد المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: كاسيا

خط الدفاع: أشرف حكيمي / ناتشو فيرنانديز / سيرجيو راموس / تيو هيرنانديز

خط الوسط: ماركوس لورينتي / ماتيو كوفاسيتش / لوكاس فاسكيز / ماركو أسينسيو

خط الهجوم: جاريث بيل / كريم بنزيمة

المدرب: الفرنسي زين الدين زيدان

نتائج أخر 5 مباريات لفريق لاس بالماس في الدوري الإسباني

ليغانيس 0/0 لاس بالماس

لاس بالماس 1/1 برشلونة

سيلتا فيغو 1/2 لاس بالماس

لاس بالماس 2/0 فياريال

ديبورتيفو لاكورونيا 1/1 لاس بالماس

نتائج أخر 5 مباريات بين ريال مدريد ولاس بالماس

ريال مدريد 0/3 لاس بالماس ، 5/11/2017

ريال مدريد 3/3 لاس بالماس ، 1/3/2017

لاس بالماس 2/2 ريال مدريد ، 24/9/2016

لاس بالماس 2/1 ريال مدريد ، 13/3/2016

ريال مدريد 1/3 لاس بالماس ، 31/10/2015

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة ريال مدريد ولاس بالماس

واجه فريق ريال مدريد نظيره فريق لاس بالماس في 9 مناسبات سابقة في مسابقة الدوري الإسباني

نجح فريق ريال مدريد في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق لاس بالماس في 6 مباريات، وفي مقابل ذلك نجح فريق لاس بالماس في تحقيق الانتصار في مباراة واحدة فقط لا غير، بينما حسم التعادل نتيجة مباراتين بينهما

يعود الانتصار الوحيد لفريق لاس بالماس على حساب فريق ريال مدريد إلى اليوم الثالث من شهر أكتوبر في عام 2001 م، وحينها فاز فريق لاس بالماس بأربعة أهداف مقابل هدفين

نجح فريق ريال مدريد في تسجيل 28 هدفاً في شباك فريق لاس بالماس، وفي مقابل ذلك نجح فريق لاس بالماس في تسجيل 12 هدفاً في شباك فريق ريال مدريد

يُعتبر البرتغالي كريستيانو رونالدو هو هداف فريق ريال مدريد في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما سجل 23 هدفاً لمصلحة فريقه، فيما يُعتبر الفرنسي كريم بنزيمة هو أفضل صانع ألعاب في الفريق الملكي بعدما صنع 8 أهداف لفريقه

يُعتبر الأرجنتيني جوناثان كاليري هو هداف فريق لاس بالماس في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما سجل 7 أهداف، فيما يُعتبر الإسباني جوناثان فييرا هو أفضل صانع ألعاب في الفريق بعدما صنع 3 أهداف لفريقه

نجح فريق ريال مدريد في تسجيل 73 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 33 هدفاً

نجح فريق لاس بالماس في تسجيل 21 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 58 هدفاً

نجح فريق ريال مدريد في الحفاظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 8 مباريات في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، علماً بأن منها 3 مباريات فقط كانت خارج أرضه

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