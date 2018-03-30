موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الاسباني السبت 31/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني، يستقبل فريق إشبيلية نظيره فريق برشلونة في مساء يوم السبت الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس الحالي على ملعب رامون سانشيز بيثخوان في إقليم الأندلس، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية

ستُقام مباراة برشلونة وإشبيلية في مساء يوم السبت الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس الحالي على ملعب رامون سانشيز بيثخوان في إقليم الأندلس، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية

ستكون مباراة برشلونة وإشبيلية منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق يوسف سيف هو معلق المباراة.

ترتيب برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني

يحتل فريق برشلونة حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 75 نقطة

يحتل فريق إشبيلية حالياً المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 45 نقطة

نتائج أخر 5 مباريات لفريق برشلونة الموسم الحالي

لاس بالماس 1/1 برشلونة / الدوري الإسباني

برشلونة 0/1 أتلتيكو مدريد / الدوري الإسباني

ملقا 2/0 برشلونة / الدوري الإسباني

برشلونة 0/3 تشيلسي الإنجليزي / دوري أبطال أوروبا

برشلونة 0/2 أتلتيك بيلباو / الدوري الإسباني

جدول مباريات برشلونة في شهر أبريل 2018

برشلونة / روما الإيطالي / دوري أبطال أوروبا ، 4 أبريل 2018

برشلونة / ليغانيس / الدوري الإسباني ، 7 أبريل 2018

روما الإيطالي / برشلونة / دوري أبطال أوروبا ، 10 أبريل 2018

برشلونة / فالنسيا / الدوري الإسباني ، 14 أبريل 2018

سيلتا فيغو / برشلونة / الدوري الإسباني ، 17 أبريل 2018

برشلونة / إشبيلية / كأس ملك إسبانيا ، 22 أبريل 2018

ديبورتيفو لاكورونيا / برشلونة / الدوري الإسباني ، 29 أبريل 2018

تشكيلة فريق برشلونة المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: تير شتيغن

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا

خط الوسط: باولينيو / إيفان راكيتيتش / فيليبي كوتينيو

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / ليونيل ميسي / لويس سواريز

المدرب: الإسباني فالفيردي

نتائج أخر 5 مباريات لفريق إشبيلية الموسم الحالي

ملقا 1/0 إشبيلية / الدوري الإسباني

إشبيلية 0/2 أتلتيك بيلباو / الدوري الإسباني

إشبيلية 2/0 فالنسيا / الدوري الإسباني

مانشستر يونايتد الإنجليزي 2/1 إشبيلية / دوري أبطال أوروبا

ليغانيس 1/2 إشبيلية / الدوري الإسباني

جدول مباريات إشبيلية في شهر أبريل 2018

إشبيلية / بايرن ميونخ الألماني / دوري أبطال أوروبا ، 3 أبريل 2018

سيلتا فيغو / إشبيلية / الدوري الإسباني ، 7 أبريل 2018

بايرن ميونخ الألماني / إشبيلية / دوري أبطال أوروبا ، 11 أبريل 2018

إشبيلية / فياريال / الدوري الإسباني ، 14 أبريل 2018

ديبورتيفو لاكورونيا / إشبيلية / الدوري الإسباني ، 17 أبريل 2018

برشلونة / إشبيلية / كأس ملك إسبانيا ، 21 أبريل 2018

ليفانتي / اشبيلية / الدوري الإسباني ، 29 أبريل 2018

تشكيلة فريق إشبيلية المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: سيرخيو ريكو

خط الدفاع: جابرييل ميركادو / سيمون كاير / كليمنت / سيرجيو إسكوديرو

خط الوسط: ستيفن نزونزي / إيفر بانيغا / فرانكو فاسكيز / بابلو سارابيا / خواكين كوريا

خط الهجوم: وسام بن يدر

المدرب: الإيطالي مونتيلا

نتائج أخر 6 مباريات بين برشلونة وإشبيلية

برشلونة 1/2 إشبيلية ، 4/11/2017

برشلونة 0/3 إشبيلية ، 5/4/2017

إشبيلية 2/1 برشلونة ، 6/11/2016

برشلونة 0/3 إشبيلية ، 17/8/2016

إشبيلية 2/0 برشلونة ، 14/8/2016

برشلونة 0/2 إشبيلية / 22/5/2016

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة برشلونة وإشبيلية

نجح فريق برشلونة في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق إشبيلية في آخر 6 مباريات جمعت بين الطرفين على مستوى جميع المسابقات

واجه فريق برشلونة نظيره فريق إشبيلية في 54 مباراة سابقة في مسابقة الدوري الإسباني

نجح فريق برشلونة في تحقيق الانتصار في 33 مباراة، وفي مقابل ذلك نجح فريق إشبيلية في تحقيق الانتصار في 11 مباراة، بينما حسم التعادل نتيجة 10 مباريات أخرى بينهما

نجح فريق برشلونة في تسجيل 111 هدفاً في شباك فريق إشبيلية، وفي مقابل ذلك نجح فريق إشبيلية في تسجيل 57 هدفاً في شباك فريق برشلونة

يُعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي هو هداف فريق برشلونة في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما سجل 25 هدفاً لفريقه، كما يُعتبر النجم ليونيل ميسي أيضاً هو أفضل صانع ألعاب في فريق برشلونة بعدما صنع 12 هدفاً لفريقه

نجح كلاً من الفرنسي وسام بن يدر إضافة إلى الكولومبي لويس مورييل وأيضاً الإسباني بابلو سارابيا في تسجيل 6 أهداف لكلاً منهم لمصلحة فريق إشبيلية في الدوري الإسباني في الموسم الحالي

نجح فريق برشلونة في تسجيل 74 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 13 هدفاً فقط لا غير

نجح فريق إشبيلية في تسجيل 37 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 44 هدفاً

نجح فريق برشلونة في الحفاظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 18 مباراة في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك نجح فريق إشبيلية في الحفاظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 11 مباراة

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