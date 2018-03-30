موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في نهائي كأس الرابطة الفرنسية السبت 31/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في نهائي كأس الرابطة الفرنسية، يواجه فريق باريس سان جيرمان نظيره فريق موناكو في مساء يوم السبت الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس الحالي على ملعب بوردو، وذلك في إطار الدور النهائي من مسابقة كأس الرابطة الفرنسية 2018 م.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو

ستُقام مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في مساء يوم السبت الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس الحالي على ملعب بوردو، وذلك في تمام الساعة 21:05 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 22:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 23:05 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وموناكو

ستكون مباراة باريس سان جيرمان وموناكو منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

ترتيب باريس سان جيرمان وموناكو في الدوري الفرنسي

يحتل فريق باريس سان جيرمان حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي مع امتلاكه في رصيده 83 نقطة

يحتل فريق موناكو حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي مع امتلاكه في رصيده 66 نقطة

نتائج أخر 5 مباريات لفريق باريس سان جيرمان الموسم الحالي

تروا 2/0 باريس سان جيرمان / الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان 2/1 ريال مدريد الإسباني / دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان 0/5 ميتز / الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان 1/2 أنجيه / الدوري الفرنسي

نيس 2/1 باريس سان جيرمان / الدوري الفرنسي

جدول مباريات باريس سان جيرمان في شهر أبريل 2018

سانت إيتيان / باريس سان جيرمان / الدوري الفرنسي ، 6 أبريل 2018

باريس سان جيرمان / موناكو / الدوري الفرنسي ، 15 أبريل 2018

كُان / باريس سان جيرمان / كأس فرنسا ، 18 أبريل 2018

بوردو / باريس سان جيرمان / الدوري الفرنسي ، 21 أبريل 2018

باريس سان جيرمان / جانجون / الدوري الفرنسي ، 28 أبريل 2018

تشكيلة فريق باريس سان جيرمان المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: كيفن تراب

خط الدفاع: داني ألفيس / تياغو سيلفا / ماركينيوس / يوري بيرشيش

خط الوسط: تياغو موتا / أدريان رابيو / ماركو فيراتي

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا / كيليان مبابي / إدينسون كافاني

المدرب: الإسباني أوناي إيمري

نتائج أخر 5 مباريات لفريق موناكو في الدوري الفرنسي

موناكو 0/4 ديجون

تولوز 3/3 موناكو

موناكو 1/2 بوردو

ستراسبورغ 3/1 موناكو

موناكو 1/2 ليل

جدول مباريات موناكو في شهر أبريل 2018

رين / موناكو / الدوري الفرنسي ، 4 أبريل 2018

موناكو / نانت / الدوري الفرنسي ، 7 أبريل 2018

باريس سان جيرمان / موناكو / الدوري الفرنسي ، 15 أبريل 2018

جانجون / موناكو / الدوري الفرنسي ، 21 أبريل 2018

موناكو / أميان / الدوري الفرنسي ، 28 أبريل 2018

تشكيلة فريق موناكو المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: دانييل سوباسيتش

خط الدفاع: جبريل سيديبي / كميل غليك / أندريا راجي / جيمرسون

خط الوسط: جواو موتينيو / يوري تيليمانس / كيتا بالدي / روني لوبيز / توماس ليمار

خط الهجوم: راداميل فالكاو

المدرب: البرتغالي ليوناردو جارديم

نتائج أخر 6 مباريات بين باريس سان جيرمان وموناكو

موناكو 2/1 باريس سان جيرمان ، 26/11/2017

موناكو 2/1 باريس سان جيرمان ، 29/7/2017

باريس سان جيرمان 0/5 موناكو ، 26/4/2017

موناكو 4/1 باريس سان جيرمان ، 1/4/2017

باريس سان جيرمان 1/1 موناكو ، 29/1/2017

موناكو 1/3 باريس سان جيرمان ، 28/8/2016

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة باريس سان جيرمان وموناكو

نجح فريق باريس في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق موناكو في 4 مباريات من أصل المباريات ال6 الماضية التي جمعت بين الفريقين، وفي مقابل ذلك نجح فريق موناكو في تحقيق الانتصار في مباراة واحدة فقط، بينما حسم التعادل نتيجة مباراة أخرى بينهما

واجه فريق باريس سان جيرمان نظيره فريق موناكو في 49 مباراة سابقة في مسابقة الدوري الفرنسي

نجح فريق باريس سان جيرمان في تحقيق الانتصار في 15 مباراة، وفي مقابل ذلك نجح فريق موناكو في تحقيق الانتصار في 19 مباراة، بينما حسم التعادل نتيجة 15 مباراة بينهما

نجح فريق باريس سان جيرمان في تسجيل 55 هدفاً في شباك فريق موناكو، وفي مقابل ذلك نجح فريق موناكو في تسجيل 61 هدفاً في شباك فريق باريس سان جيرمان

يُعتبر الأوروغوياني إدينسون كافاني هو هداف فريق باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي بعدما سجل 24 لمصلحة فريقه، فيما يُعتبر البرازيلي نيمار جونيور هو أفضل صانع ألعاب في الفريق بعدما صنع 13 هدفاً لمصلحة فريقه

يُعتبر الكولومبي راداميل فالكاو هو هداف فريق موناكو في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي بعدما سجل 17 هدفاً لمصلحة فريقه، فيما يُعتبر الفرنسي توماس ليمار هو أفضل صانع ألعاب في الفريق بعدما صنع 7 أهداف لمصلحة فريقه

نجح فريق باريس سان جيرمان في تسجيل 95 هدفاً في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 21 هدفاً

نجح فريق موناكو في تسجيل 74 هدفاً في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 32 هدفاً

نجح فريق باريس سان جيرمان في الفوز بلقب كأس الرابطة الفرنسية في 7 مناسبات سابقة

نجح فريق موناكو في الفوز بلقب كأس الرابطة الفرنسية في مرة واحدة فقط من قبل

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