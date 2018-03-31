موعد مباراة المصري والاتحاد في الدوري المصري اليوم السبت 31/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز، يستقبل فريق المصري البورسعيدي نظيره فريق الاتحاد السكندري في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري

ستُقام مباراة المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري

ستكون مباراة المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المصرية الفضائية، حيث ستكون المباراة منقولة عبر شاشة قناة النيل للرياضة، إضافة إلى كلاً من قناة دي إم سي سبورت وأيضاً قناة أون سبورت.

ترتيب المصري والاتحاد في الدوري المصري الممتاز

يحتل فريق المصري البورسعيدي حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 49 نقطة

يحتل فريق الاتحاد السكندري حالياً المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 33 نقطة

نتائج أخر 5 مباريات لفريق المصري البورسعيدي الموسم الحالي

المقاولون العرب 2/1 المصري البورسعيدي / الدوري المصري

المصري البورسعيدي 1/3 الأسيوطي سبورت / الدوري المصري

سيمبا التنزاني 2/2 المصري البورسعيدي / كأس الاتحاد الإفريقي

المصري البورسعيدي 0/0 الإنتاج الحربي / الدوري المصري

المصري البورسعيدي 0/0 سيمبا التنزاني / كأس الاتحاد الإفريقي

نتائج أخر 8 مباريات لفريق الاتحاد السكندري في الدوري المصري

الاتحاد السكندري 3/0 الأهلي

الإنتاج الحربي 2/3 الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري 1/2 الداخلية

الاتحاد السكندري 1/1 إنبي

طنطا 1/0 الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري 0/2 سموحة

وادي دجلة 0/1 الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري 2/2 بتروجيت

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