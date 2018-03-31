موعد مباراة ارسنال وستوك سيتي بمشاركة “محمد النني” في الدوري الانجليزي الاحد 1/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ارسنال وستوك سيتي بمشاركة “محمد النني” في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق أرسنال نظيره فريق ستوك سيتي في يوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر أبريل على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثاني والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ارسنال وستوك سيتي

ستُقام مباراة ارسنال وستوك سيتي في يوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر أبريل على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة والساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ارسنال وستوك سيتي

ستكون مباراة ارسنال وستوك سيتي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة.

ترتيب ارسنال وستوك سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل فريق أرسنال حالياً المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 49 نقطة

يحتل فريق ستوك سيتي حالياً المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 27 نقطة

نتائج أخر 5 مباريات لفريق أرسنال الموسم الحالي

أرسنال 3/0 مانشستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز

برايتون 1/2 ارسنال / الدوري الإنجليزي الممتاز

ميلان الإيطالي 2/0 ارسنال / الدوري الأوروبي

ارسنال 0/3 واتفورد / الدوري الإنجليزي الممتاز

ارسنال 1/3 ميلان الإيطالي / الدوري الأوروبي

جدول مباريات أرسنال في شهر أبريل 2018

ارسنال / ستوك سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 1 أبريل 2018

أرسنال / سيسكا موسكو الروسي / الدوري الأوروبي ، 5 أبريل 2018

ارسنال / ساوثهامبتون / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 8 أبريل 2018

سيسكا موسكو الروسي / ارسنال / الدوري الأوروبي ، 12 أبريل 2018

نيوكاسل يونايتد / ارسنال / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 15 أبريل 2018

ارسنال / وست هام يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 22 أبريل 2018

مانشستر يونايتد / ارسنال / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 29 أبريل 2018

تشكيلة فريق أرسنال المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: بيتر تشيك

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / شكودران موستافي / لوران كوسيلني / ناتشو مونريال

خط الوسط: تشاكا / جاك ويلشير / هنريك مخيتاريان / مسعود أوزيل / داني ويلباك

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ

المدرب: الفرنسي أرسين فينغر

نتائج أخر 5 مباريات لفريق ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

ستوك سيتي 1/1 برايتون

ليستر سيتي 1/1 ستوك سيتي

ساوثهامبتون 0/0 ستوك سيتي

ستوك سيتي 2/0 مانشستر سيتي

ستوك سيتي 2/1 إيفرتون

نتائج أخر 7 مباريات بين ارسنال وستوك سيتي

ستوك سيتي 0/1 أرسنال ، 19/8/2017

ستوك سيتي 4/1 ارسنال ، 13/5/2017

أرسنال 1/3 ستوك سيتي ، 10/12/1016

ستوك سيتي 0/0 أرسنال ، 17/1/2016

أرسنال 0/2 ستوك سيتي ، 12/9/2015

ارسنال 0/3 ستوك سيتي ، 11/1/2015

ستوك سيتي 2/3 أرسنال ، 6/12/2014

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة ارسنال وستوك سيتي

نجح فريق أرسنال في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق ستوك سيتي في 4 مباريات من أصل المباريات ال7 الماضية التي جمعت بين الفريقين، وفي مقابل ذلك نجح فريق ستوك سيتي في تحقيق الانتصار في مباراتين، بينما حسم التعادل نتيجة مباراة واحدة فقط بينهما

واجه فريق أرسنال نظيره فريق ستوك سيتي في 95 مباراة سابقة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز

نجح فريق أرسنال في تحقيق الانتصار في 48 مباراة، وفي مقابل ذلك نجح فريق ستوك سيتي في تحقيق الانتصار في 26 مباراة، بينما حسم التعادل نتيجة 21 مباراة أخرى جمعت بينهما

نجح فريق أرسنال في تسجيل 149 هدفاً في شباك فريق ستوك سيتي، وفي مقابل ذلك نجح فريق ستوك سيتي في تسجيل 89 هدفاً في شباك فريق أرسنال

يُعتبر الفرنسي ألكسندر لاكازيت هو هداف فريق أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 9 أهداف لمصلحة فريقه، فيما يُعتبر الألماني مسعود أوزيل هو أفضل صانع ألعاب في الفريق بعدما صنع 8 أهداف لمصلحة فريقه

يُعتبر السويسري شيردان شاكيري هو هداف فريق ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 7 أهداف لمصلحة فريقه، فيما يُعتبر الويلزي جو آلان هو أفضل صانع ألعاب في الفريق بعدما صنع 6 أهداف لمصلحة فريقه مثله مثل شيردان شاكيري

نجح فريق أرسنال في تسجيل 55 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 41 هدفاً

نجح فريق ستوك سيتي في تسجيل 29 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 58 هدفاً

نجح فريق أرسنال في الحفاظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 10 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، بينما نجح فريق ستوك سيتي في الحفاظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 5 مباريات فقط لا غير

نجح فريق أرسنال في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 13 مناسبة سابقة، بينما لم ينجح فريق ستوك سيتي في الفوز باللقب في أي مرة في التاريخ

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