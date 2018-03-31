موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الانجليزي الاحد 1/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق تشيلسي جاره اللندني فريق توتنهام هوتسبير في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر أبريل على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثاني والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير

ستُقام مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر أبريل على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير

ستكون مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة، بينما سيكون المعلق عامر الخوذيري هو معلق المباراة.

ترتيب تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل فريق تشيلسي حالياً المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 56 نقطة

يحتل فريق توتنهام هوتسبير حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 61 نقطة

نتائج أخر 5 مباريات لفريق تشيلسي الموسم الحالي

مانشستر يونايتد 1/2 تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر سيتي 0/1 تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز

تشيلسي 1/2 كريستال بالاس / الدوري الإنجليزي الممتاز

برشلونة الإسباني 0/3 تشيلسي / دوري أبطال أوروبا

ليستر سيتي 2/1 تشيلسي / كأس الاتحاد الإنجليزي

جدول مباريات تشيلسي في شهر أبريل 2018

تشيلسي / توتنهام هوتسبير / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 1 أبريل 2018

تشيلسي / وست هام يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 8 أبريل 2018

ساوثهامبتون / تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 14 أبريل 2018

بيرنلي / تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 19 أبريل 2018

تشيلسي / ساوثهامبتون / كأس الاتحاد الإنجليزي ، 22 أبريل 2018

سوانزي سيتي / تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 28 أبريل 2018

تشكيلة فريق تشيلسي المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / أندرياس كريستنسن / أنطونيو روديغر

خط الوسط: فيكتور موزيس / نغولو كانتي / سيسك فابريغاس / ماركوس ألونسو / إيدين هازارد / ويليان

خط الهجوم: ألفارو موراتا

المدرب: الإيطالي أنطونيو كونتي

نتائج أخر 5 مباريات لفريق توتنهام هوتسبير الموسم الحالي

توتنهام هوتسبير 1/6 روشديل / كأس الاتحاد الإنجليزي

توتنهام هوتسبير 0/2 هدرسفيلد تاون / الدوري الإنجليزي الممتاز

توتنهام هوتسبير 2/1 يوفنتوس الإيطالي / دوري أبطال أوروبا

بورنموث 4/1 توتنهام هوتسبير / الدوري الإنجليزي الممتاز

سوانزي سيتي 3/0 توتنهام هوتسبير / كأس الاتحاد الإنجليزي

جدول مباريات توتنهام هوتسبير في شهر أبريل 2018

تشيلسي / توتنهام هوتسبير / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 1 أبريل 2018

ستوك سيتي / توتنهام هوتسبير / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 7 أبريل 2018

توتنهام هوتسبير / مانشستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 14 أبريل 2018

برايتون / توتنهام هوتسبير / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 17 أبريل 2018

مانشستر يونايتد / توتنهام هوتسبير / كأس الاتحاد الإنجليزي ، 21 أبريل 2018

توتنهام هوتسبير / واتفورد / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 30 أبريل 2018

تشكيلة فريق توتنهام هوتسبير المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: هوغو لوريس

خط الدفاع: كيران تريبير / دافينسون سانشيز / يان فيرتونغن / بن ديفيس

خط الوسط: إيريك داير / موسى ديمبيلي / ديلي آلي / كريستيان إريكسين / موسى سيسوكو

خط الهجوم: سون هيونغ مين

المدرب: الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو

نتائج أخر 7 مباريات بين تشيلسي وتوتنهام هوتسبير

توتنهام هوتسبير 2/1 تشيلسي ، 20/8/2017

تشيلسي 2/4 توتنهام هوتسبير ، 22/4/2017

توتنهام هوتسبير 0/2 تشيلسي ، 4/1/2017

تشيلسي 1/2 توتنهام هوتسبير ، 26/11/2016

تشيلسي 2/2 توتنهام هوتسبير ، 2/5/2016

توتنهام هوتسبير 0/0 تشيلسي ، 29/11/2015

تشيلسي 0/2 توتنهام هوتسبير ، 1/3/2015

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير

نجح فريق تشيلسي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق توتنهام هوتسبير في 4 مباريات من أصل المباريات ال7 الماضية التي جمعت بين الفريقين، وفي مقابل ذلك نجح فريق توتنهام هوتسبير في تحقيق الانتصار في مباراة واحدة فقط لا غير، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة مباراتين

واجه فريق تشيلسي نظيره فريق توتنهام هوتسبير في 141 مباراة سابقة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز

نجح فريق تشيلسي في تحقيق الانتصار في 61 مباراة، وفي مقابل ذلك نجح فريق توتنهام هوتسبير في تحقيق الانتصار في 45 مباراة، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 35 مباراة أخرى

نجح فريق تشيلسي في تسجيل 218 هدفاً في شباك فريق توتنهام هوتسبير، بينما نجح فريق توتنهام هوتسبير في تسجيل 199 هدفاً في شباك فريق تشيلسي

يُعتبر البلجيكي إيدين هازارد هو هداف فريق تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 11 هدفاً لمصلحة فريقه

يُعتبر الإنجليزي هاري كين هو هداف فريق توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 24 هدفاً لمصلحة فريقه

نجح فريق تشليسي في تسجيل 52 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 27 هدفاً

نجح فريق توتنهام هوتسبير في تسجيل 59 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 25 هدفاً

نجح فريق تشيلسي في الحفاظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 14 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، بينما نجح فريق توتنهام هوتسبير في تحقيق الإنجاز ذاته في 14 مباراة أيضاً

نجح فريق تشيلسي في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 6 مناسبات سابقة

نجح فريق توتنهام هوتسبير في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في مرتين فقط في تاريخه

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